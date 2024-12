Kinderwagen am Otto-Dix-Ring in Flammen! Drei Personen im Krankenhaus

Dresden - In der Nacht zum Dienstag musste die Dresdner Feuerwehr nach Strehlen eilen. Dort hatten Augenzeugen eines Plattenbaus starke Rauchentwicklung gemeldet. Grund war ein brennender Kinderwagen.

Am Otto-Dix-Ring in Strehlen musste die Feuerwehr einen brennenden Kinderwagen löschen. © Feuerwehr Dresden

Als die Einsatzkräfte gegen 1.17 Uhr am Hochhaus am Otto-Dix-Ring eintrafen, stellten sie zwar nur eine leichte Verrauchung des Treppenraums fest, dafür trafen sie aber zwei Männer an, die sich noch im Aufgang befanden.

Da einer der beiden Symptome einer Rauchgasvergiftung aufwies, wurde er notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Derweil entdeckte die Feuerwehr die Quelle des Rauchs: Im Hausflur stand ein Kinderwagen in Flammen.

Die Profis konnten das Feuer schnell löschen und kümmerten sich anschließend darum, dass der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt wurde. Während der Maßnahmen wurden zwei Frauen angetroffen, von denen eine wahrscheinlich Rauchgas eingeatmet hatte.

Man vermutet, dass die Frau zum Zeitpunkt des Brandes die Wohnungstür geöffnet hatte.