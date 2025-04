20.04.2025 13:58 2.034 Person stürzt am Pirnaischen Platz in tiefen Schacht: Feuerwehr und Höhenretter im Einsatz

Am Pirnaischen Platz in Dresden ist eine Person in einen tiefen Schacht gestürzt.

Von Malte Kurtz

Dresden - Am Pirnaischen Platz ist eine Person in einen tiefen Schacht gestürzt. Am Pirnaischen Platz kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall, bei dem eine Person in einen Schacht gestürzt ist. (Archivbild) © Thomas Türpe Um 13.08 Uhr wurde die Dresdner Feuerwehr alarmiert, weil eine Person aus bisher ungeklärter Ursache in einen Schacht gestürzt war, wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 am Nachmittag erklärte. Bis circa 13.50 Uhr befanden sich die Kameraden der Feuerwehr sowie die Einsatzkräfte der Höhenrettung im Einsatz, um den verunglückten Mensch aus seiner misslichen Lage zu befreien. Dafür wurden Rettungskräfte in den Schacht hinabgelassen, wo sie die Person medizinisch versorgten und stabilisierten. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte die gestürzte Person aus rund fünf Metern Tiefe erfolgreich geborgen werden. Sie wurde per Drehleiter an die Oberfläche geholt, dort vom Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kam es am Pirnaischen Platz zwischenzeitlich zu Verkehrseinschränkungen. TAG24 hält Euch auf dem Laufenden. Erstmeldung vom 20. April, 13.53 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14 Uhr.

