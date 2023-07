07.07.2023 07:12 3.293 Rauch in Dresdner Wohngebiet: Altpapiercontainer steht in Flammen

Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 21.35 Uhr, brannte das Altpapier in einem Container am Omsewitzer Ring in Dresden-Cotta.

Von Chris Pechmann

Dresden - Da mussten Anwohner aber rasant ihre Fenster schließen: Am gestrigen Donnerstagabend, gegen 21.35 Uhr, brannte das Altpapier in einem Container am Omsewitzer Ring in Dresden-Cotta. Die Berufsfeuerwehr (Wache Löbtau) und die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz stellten sich den Flammen. © Roland Halkasch Der so entstandene Qualm sorgte für dicke Luft im Wohngebiet! Um die heftige Rauchentwicklung zu stoppen, musste die Feuerwehr den Inhalt des in Brand geratenen Abfallbehälters umgehend per Strahlrohr löschen. Danach räumten die Einsatzkräfte Zeitungen, Papier und Pappe aus dem Container und spülten das abgebrannte Material noch einmal gründlich ab. Dresden Feuerwehreinsatz Rauch über Dresden: Garage in Gorbitz brennt nieder! Zudem bekamen die angrenzen Behälter, sowie die umliegende Wiese noch eine ordentliche Spülung verpasst, um vollständig auf Nummer sicher zu gehen. Die Brandbekämpfer löschten den Inhalt mittels Strahlrohr und schaufelten das Altpapier im Anschluss heraus. © Roland Halkasch Jetzt ermittelt die Polizei, wie es zu dem Feuer in dem Altpapiercontainer kommen konnte.

