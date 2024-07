Rauchwolke über Dresden: Was ist passiert?

Dunkler Rauch über Dresden! © privat

Gegen 20.17 Uhr geriet an der Gostritzer Straße/Zschertnitzer Straße ein Gebäudekomplex in Brand, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend.

Zuvor ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass sich dort verdächtige Personen herumtreiben würden. Ob ein Zusammenhang besteht, wird geprüft.

Bei dem brennenden Gebäude handelt es sich um eine leerstehende Garage, hat sich inzwischen bestätigt.

Die Polizei geht zudem davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Die Untersuchungen eines Brandursachenermittlers sollen nun Klarheit bringen.