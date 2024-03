Sechs Verletzte und viel Qualm: Brand in Rennauto-Schmiede vom Studenten-Team "Elbflorace"

Dresden - Sechs Mitarbeiter des studentischen Sportwagen-Teams Elbflorace mussten am Montag mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor war am Nachmittag aus bisher ungeklärter Ursache Feuer in der Montagehalle für futuristische Rennautos ausgebrochen. Beinahe eine Katastrophe kurz vor der anstehenden Weltmeisterschaft.

Das Dresdner Rennteam "Elbflorace" wurde 2006 gegründet, entwirft in Niedersedlitz elektrobetriebene und fahrerlos agierende Rennautos, die an internationalen Wettbewerben teilnehmen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr setzte sich gegen 16 Uhr zur Fertigungshalle in Niedersedlitz in Bewegung.

Das absolute Highlight der Saison steigt vom 12. bis 18. August in Hockenheim: die "Formula-Student".

Trotz Brand in der Montagehalle will das Elbflorace-Team an den Start gehen: "Wir können zurzeit keine Auskunft über das Feuer am Montag geben, aber wir fahren definitiv auf die WM in Hockenheim", berichtet ein Sprecher des Dresdner Studentenrennstalls.