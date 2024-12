15.12.2024 09:08 3.099 Viel Rauch in Dresdner Stadtteil: Feuerwehr im Großeinsatz

Die Feuerwehr ist am Sonntag in Dresden zu einem Einsatz auf die Rathener Straße ausgerückt. Dort brennt es in einem Mehrfamilienhaus.

Von Martin Gaitzsch, Maximilian Schiffhorst

Dresden - Am Sonntagvormittag ist die Feuerwehr in Dresden zu einem Großeinsatz ausgerückt. Mehrere Fahrzeuge sind zum Brandort auf der Rathener Straße ausgerückt. (Symbolbild) © Feuerwehr Dresden Die Kräfte wurden laut Feuerwehrsprecher Michael Klahre (45) gegen 8.33 Uhr alarmiert. Es brennt in der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Rathener Straße im Stadtteil Großzschachwitz. Wie die Feuerwehr im Laufe des Vormittags informiert, konnten mehrere Trupps das Feuer unter Atemschutz bereits löschen. Dresden Feuerwehreinsatz Feuer in Dresdner Parkhaus! Geparkter Audi fackelt ab Darüber hinaus wurde eine Person via Drehleiter gerettet. Nun muss die Brandwohnung noch belüftet werden. Am Einsatzort hatte sich starker Rauch gebildet. Die Feuerwehr informierte zudem via Threads, dass es vor Ort zu "erheblichen Verkehrseinschränkungen" kommt. zuletzt aktualisiert: 9.18 Uhr

Titelfoto: Feuerwehr Dresden