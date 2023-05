Zum 8. Mal Florianstag in Dresden: Feuerwehr feiert prunkvoll!

Wahrlich fürstlich: Die Fahnenkommandos marschierten von der Frauenkirche vor das Rathaus. © Roland Halkasch

Während am 4. Mai dem Schutzpatron der Feuerwehrleute "Sankt Florian" gedacht wird, feiert die Feuerwehr ihren Heiligen gewöhnlich ein Wochenende davor oder danach.

Für die 8. Ausgabe des erstmals 2008 in Dresden abgehaltenen Feiertags waren 45 Feuerwehr-Delegationen in die sächsische Landeshauptstadt geladen, gab die Stadt Dresden bereits am Mittwoch bekannt.

Die Festlichkeiten am Samstag begannen für die über 250 anwesenden Kameraden schließlich um 10 Uhr bei einem Gottesdienst in der Frauenkirche.

Anschließend folgte ein prunkvoller Umzug der Fahnenkommandos vom Neumarkt durch den Fürstenzug, über den Altmarkt hin zum Rathaus, wo letztlich die Abschlussveranstaltung im Beisein vieler Touristen und Schaulustiger abgehalten wurde.

Für alle Besucherinnen und Besucher gab das Blasorchester der Dresdner Feuerwehr ein Konzert zum Besten. Ebenfalls wurden einige Einsatzkräfte für ihren Verdienst ausgezeichnet.