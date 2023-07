Zum Piepen! Feuerwehr rettet kleinen Falken vom Dach der Polizeidirektion

Dresden - Tierischer Einsatz der Feuerwehr bei der Polizei : Passanten hatten ein Turmfalkenjunges entdeckt, das auf einem Fenstersims im ersten Obergeschoss des Gebäudes der Polizeidirektion Dresden an der Schießgasse laut schreiend hin- und herhüpfte.

Der gerettete Turmfalke. © Thomas Türpe

Anscheinend war der Jungvogel aus dem weiter oben am Gebäude befestigten Nistkasten gefallen. Da die Polizisten vor Ort nicht an das Tier herankamen, alarmierten sie die Kollegen der Feuerwehr.

Mit einer Drehleiter und einem Löschfahrzeug eilten acht Kameraden herbei. Doch der kleine Turmfalke wollte sich nicht helfen lassen.

Stattdessen hüpfte er kreischend auf dem Sims vor seinen Rettern davon. Mit einer zweiten Leiter, die die Kameraden schließlich an das Gebäude anlegten und immer weiter in Richtung der Drehleiter schoben, konnten sie den Jungvogel in die Arme der Feuerwehrleute drängen, die dort warteten.

Schließlich packten sie den Turmfalken, untersuchten ihn.