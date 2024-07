Millionen für neues Fahrradparkhaus in Dresden: Diese mega Summe gibt's vom Bund

Dresden - Große Finanzspritze für das geplante Fahrradparkhaus in der Dresdner Neustadt! Am heutigen Dienstag erhielt OB Dirk Hilbert (52, FDP) bei seinem Besuch in Berlin einen Fördermittel-Bescheid über 2,4 Millionen Euro von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (54, FDP) überreicht.