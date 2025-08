Geschafft! Bombe in Dresden ist entschärft

Fortsetzung des Artikels laden

5. August, 16.26 Uhr: Auch Landgericht sagt Termine ab

Wie schon das Amtsgericht (siehe Eintrag um 12 Uhr) vermeldete, hat auch das Landgericht Dresden die Gerichtsverhandlungen für Mittwoch abgesagt. Aufgrund der geplanten Bombenentschärfung bleibt das Gerichtsgebäude für die Öffentlichkeit gesperrt.

5. August, 16.14 Uhr: Diese Veranstaltungen mussten die Filmnächte absagen

Aufgrund des Bombenfunds unmittelbar in Nähe zu den Filmnächten am Elbufer können zwei geplante Veranstaltungen nicht stattfinden. So mussten die Filmvorführung der Komödie "Wilma will mehr" um 21 Uhr sowie das Mitternachtskino mit dem Film-Klassiker "The Big Lebowski" abgesagt werden.

Der Bombenfund an der Carolabrücke hat auch Auswirkungen auf die Filmnächte. © Roland Halkasch

5. August, 15.51 Uhr: Diese Gegenstände sollte man bei einer Evakuierung unbedingt mitnehmen

Wie lange die Bombenentschärfung dauern wird, kann im Vorfeld nur schwer vorhergesagt werden. Obwohl es im vorigen Jahr recht zügig ging, sollten von der Evakuierung betroffene Anwohner einige wichtige Utensilien einpacken und mit in die Notunterkunft nehmen. Die Stadt empfiehlt, wichtige persönliche Dokumente (Ausweise) sowie Geld und benötigte Medikamente oder Hygieneprodukte einzupacken. Auch Essen und Getränke sollte man mitnehmen, um im Notfall die nächsten zwölf Stunden damit auszukommen. Bücher oder sonstige Medien dürfen ebenfalls nicht fehlen, um sich in der Zeit nicht zu langweilen. Weitere Informationen rund ums Notfallgepäck findet Ihr auf der Website der Stadt.

5. August, 15.44 Uhr: Mehrere Kitas am Mittwoch dicht

Insgesamt acht Kindertagesstätten bleiben aufgrund der Bombenentschärfung am Mittwoch geschlossen, wie die Stadt Dresden auf ihrer Website mitteilte. Folgende Kitas sind betroffen: Evangelische Kita "Eckstein" (Hospitalstraße 20)

Evangelische Kita "Dreikönigskinder" (Oberer Kreuzweg 1)

Außenstelle der Evangelischen Kita (Georgenstraße 3)

Kita an der Cockerwiese (Blüherstraße 2)

Kita "Krümelkiste" (Oberer Kreuzweg 2)

Kita Hauptstraße 26a (Hauptstraße 26a)

Kita "Altstadtinsel Haus 13" (Rietschelstraße 13)

Kita "Altstadtinsel Haus 15/17" (Rietschelstraße 15/17) Eltern werden von den jeweiligen Kitas informiert.

5. August, 15.38 Uhr: Erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr erwartet

Aufgrund der Bombenentschärfung haben die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) auf erhebliche Einschränkungen im Straßenbahnverkehr hingewiesen. Derzeit werden Umleitungen geplant. Sobald diese feststehen, wollen die DVB darüber informieren.

Am Mittwoch müssen aufgrund der Bombenentschärfung mehrere Linien der DVB umgeleitet werden. (Archivfoto) © Christian Juppe

5. August, 15.27 Uhr: Altmarkt-Galerie will eine Stunde nach erfolgreicher Entschärfung öffnen

Die Altmarkt-Galerie plant, eine Stunde nach erfolgreicher Entschärfung der Bombe wieder betriebsbereit zu sein, wie Center-Manager Christian Polkow (44) gegenüber TAG24 erklärte. Laut Polkow seien alle Mieter am Dienstagnachmittag über den Ablauf am Mittwoch informiert worden. Demnach können sie zwischen von 6 Uhr bis 8.30 Uhr in ihre Geschäfte. Ab 9 Uhr soll dann alles geräumt sein. Bereits im Januar war das beliebte Einkaufszentrum von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen.

Bereits im Januar war das beliebte Einkaufszentrum von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. © PR

5. August, 14.38 Uhr: Vorbereitungen für Evakuierung und Entschärfung laufen

Die Vorbereitungen für die Einsatzmaßnahmen am morgigen Mittwoch laufen. Gemeinsam mit der Polizei und der Stadtverwaltung bereitet sich die Feuerwehr Dresden gegenwärtig auf die Evakuierung und die Entschärfung vor, wie Feuerwehr-Pressesprecher Michael Klahre am Nachmittag erklärte.

Die Bombe soll am Mittwoch entschärft werden. © Steffen Füssel

5. August, 13.45 Uhr: Evakuierung betrifft rund 17.000 Menschen

Von der Evakuierung betroffen sind rund 17.000 Menschen. In der Messe Dresden an der Straße am Messering steht ab 6 Uhr eine Notunterkunft zur Verfügung. Zudem werden Shuttlebusse der Dresdner Verkehrsbetriebe eingesetzt, um Betroffene zur Unterkunft zu transportieren. Die Busse fahren vom Kulturpalast (Wilsdruffer Straße), Pirnaischen Platz, Pillnitzer Straße/Gerichtsstraße, Sachsenplatz, Wigardstraße/Archivstraße und vom Albertplatz ab. Im Januar wurde unter der Carolabrücke ebenfalls eine britische Fliegerbombe ausgebaggert. Damals waren rund 10.000 Anwohner von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen.

Anwohner in diesem Bereich werden am Mittwochmorgen evakuiert. © Polizei Dresden

5. August, 13 Uhr: Bürgertelefon eingerichtet

Die Stadt Dresden hat ein Bürgertelefon eingerichtet, das bis 21 Uhr und Mittwoch ab 6 Uhr unter der Nummer 0351/488 76 66 zu erreichen ist. Betroffene, die Hilfe bei der Evakuierung benötigen, können über die Rufnummer Unterstützung anfordern.

Diese Bombe wurde am Dienstagmorgen an der Carolabrücke ausgebaggert. © Roland Halkasch

5. August, 12.30 Uhr: Bombenfund sorgt für Ausfall bei Filmnächten

Aufgrund des Bombenfundes können die für heute geplanten Vorstellungen bei den Dresdner Filmnächten nicht stattfinden. Da sich die Veranstaltungen in unmittelbarer Nähe zum Fundort befinden, habe man die Entscheidung aus Sicherheitsgründen getroffen, erklärte eine Sprecherin. Bereits gekaufte Tickets werden automatisch zurückerstattet. Käufer von Hardtickets sollen sich an die Vorverkaufsstellen wenden.

Die geplanten Veranstaltungen bei den Dresdner Filmnächten mussten am Dienstag abgesagt werden. © Sebastian Kahnert/dpa

5. August, 12 Uhr: Gerichtstermine abgesagt

Auch für die Justiz hat der Bombenfund Folgen: Für Mittwoch sind laut TAG24-Informationen alle Termine am Amtsgericht abgesagt.