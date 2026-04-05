Frohe Ostern! Diese Tipps machen Euren Ostersonntag in Dresden perfekt

Der Ostersonntag steht vor der Tür und Ihr wisst noch nicht, was ihr tun sollt? Dann sind hier acht Tipps für Ausflüge in Dresden und Umgebung am Wochenende.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Sonntag, Osterzeit, schönstes Wetter und sogar ein Feiertag am nächsten Montag - was will man mehr? Also, warum den Sonntag nur im Haus verbringen, wenn man so viel mit seinen Liebsten unternehmen kann? TAG24 hat für Euch acht Ausflugstipps in Dresden und Umgebung, die Euren Ostersonntag noch ein Stückchen besser machen können. Der Osterhase war bereits in den Räumen der TAG24-Redaktion und hat für Euch fünf gelbe Ostereier in diesem Artikel versteckt. Schafft ihr es, sie alle zu finden?

Erlebnis-Touren am Flughafen

Klotzsche - Erleben Sie, wie ein Flughafen funktioniert! Während der Tour am Sonntag (13 oder 15 Uhr) könnt Ihr Flugzeuge bestaunen und spannende Fakten über die Luftfahrtindustrie erfahren. Erfahrene Guides beantworten Fragen. Beim Besuch der Feuerwehr erlebt Ihr die moderne Löschtechnik und eine Vorführung der Löschfahrzeuge. Teilnahme ab 5 Jahren. Alle Teilnehmer über 18 Jahre benötigen Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Treffpunkt: 15 Minuten vor Beginn an der Aero Lounge (Abflugebene am Glastunnel, Parken: Wilhelmine-Reichard-Ring 2). Preis: 17/14 Euro (bis 14 Jahre). Weitere Termine: Montag, 13 und 16 Uhr. Infos unter: https://www.mdf-ag.com

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In den Hallen des Flughafen-Terminals waren sicherlich schon viele. Doch wer kann schon sagen, dass er mal eine Führung durch den Airport im Dresdner Norden gemacht hat? (Archivbild) © Fotomontage: © Foto: Holm Helis, 123RF/paopano

Hohnsteiner Ostermarkt

Hohenstein - Der Frühling zieht ein auf der Burg Hohnstein (Markt 1) und mit ihm der 4. Hohnsteiner Ostermarkt. Am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr, verwandelt sich die Burg in ein buntes Osterparadies für die ganze Familie. Mit handgemachten Produkten, schönen Osterdekorationen, kleinen Geschenkideen und kulinarischen Leckereien. Auf dem gesamten Gelände verstecken sich goldene Eier. Wer eins findet, darf sich auf einen Gewinn freuen. Eintritt: 5/2 Euro. Infos unter: burg-hohnstein.de

Am Sonntag wird die alte Burg Hohnstein durch den Ostermarkt zum neuen Leben erweckt.(Archivbild) © Thomas Türpe

Dresdner Frühlingsvolksfest

Dresden - Am Sonnabend eröffnet der Rummel! Die Schausteller locken aufs Volksfestgelände Pieschener Allee, bieten (bis 3. Mai) viel Nervenkitzel und Genuss. Ob Adrenalin auf den Fahrgeschäften, süße und herzhafte Spezialitäten oder gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden – hier ist für jeden was dabei. Geöffnet ab 14 Uhr (bis 22/23 Uhr). Ostersonntag und -montag findet eine Ostereier-Suche statt: Wer findet eines der drei Goldenen Eier? Jedes Goldene Ei beinhaltet ein Rummelpaket im Warenwert von 100 Euro! Infos unter: rummel-dresden.de

Am Sonntag und Montag findet auf dem Rummel in Dresden eine Ostereier-Jagd statt. Werdet ihr die Glücklichen sein? (Archivbild) © Fotomontage: Eric Münch, 123RF/paopano

Ostern auf Wackerbarth

Radebeul - Genießt einen Oster-Ausflug in die Radebeuler Weinberge. Ob mit kulinarischen Köstlichkeiten beim Brunch am Ostersonntag, mit erlesenen Weinen & Sekten im barocken Ambiente, täglichen Führungen sowie Wein & Musik auf unseren Sonnenterrassen – das Schloss Wackerbarth (Wackerbarthstr. 1) verwandelt die Osterzeit in Genuss. Am Ostersonntag und -montag ist der Osterhase zu Besuch und verteilt kleine Überraschungen. Sonnabend bis Montag, jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Infos unter: schloss-wackerbarth.de

Am Ostersonntag und -montag wird der Osterhase auch auf dem Schloss Wackerbarth vorbeischauen. Mal sehen, was er so dabei hat. (Archivbild) © Fotomontage: Katharina Grttker/ pR, 123RF/paopano

Wandern in der Sächsischen Schweiz

Sächsische Schweiz - Das Wetter soll traumhaft werden und hier und da kann sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Also, warum die Zeit drinnen herumsitzen, wenn man sich auch draußen in der Natur bewegen kann? TAG24 hat für euch drei Wandertouren durch die Sächsische Schweiz, für Einsteiger, Fortgeschrittene und echte Wander-Gurus, herausgesucht. Am Ende ist es aber selbstverständlich Euch überlassen, welchen Weg Ihr einschlagt.

Egal wie oft man im Elbsandsteingebirge unterwegs ist. An den schroffen Felsformationen kann man sich einfach nie sattsehen. (Archivbild) © Fotomontage: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB, 123RF/paopano

Emil und die Detektive - Ein Orientierungslauf durch die Neustadt

Dresden - Wer Rätsel und das Suchen liebt, ist in der Dresdner Neustadt am Sonntag genau richtig. Emil und seine Freunde, aus dem Erich-Kästner-Roman "Emil und die Detektive" haben eine halbfertige Karte hinterlassen. Nun ist es an Euch, die mysteriösen Schilder zu finden und am Ende das Lösungswort herauszufinden - Spaß ist also garantiert! Den ersten Hinweis und die Karte von Emil und seinen Freunden findet ihr unter: svsonnenland.de

Na, könnt ihr das Lösungswort herausfinden? (Symbolbild) © 123rf/gorgev

Frühstücksbowling in der Bowling-Arena

Dresden - Osterzeit ist für viele natürlich gleichzeitig Familienzeit. Doch wer das alljährliche Oster-Essen etwas aufpeppen möchte, ist in der Bowling-Arena auf der Südhöhe genau richtig. Am Sonntag findet zwischen 10 Uhr und 13 Uhr das Frühstücksbowling statt, bei dem man sowohl auf der Bowlingbahn als auch am Buffet Vollgas geben kann. Weitere Infos findet Ihr unter: bowlingarena-dresden.de

Erst Bowlen, dann Frühstücken - oder doch andersherum? Ihr habt die Wahl! (Archivbild) © Lutz Hentschel

Ein Besuch im Staatsschauspiel

Für einige Stücke im Staatsschauspiel läuft aktuell auch eine 2‑für‑1-Osteraktion. (Archivbild) © Fotomontage: Thomas Türpe, 123RF/paopano