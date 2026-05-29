Zschonergrund feiert Weltpremiere mit "Alpaka-Slam"

Dresden - Dichtung und Alpakas haben eins gemeinsam: Sie sind gut für die Seele. Deshalb zelebriert die Dresdner Autorin Kaddi Cutz (44) Glück im Doppelpack - bei der vermutlichen Weltpremiere des "Alpaka-Slam" am 24. September (11 und 16 Uhr) im Zschonergrund.

Alpaka-Halterin Susan Becker (35, r.) und Poetry-Slamerin Kaddi Cutz (44) stoßen auf die ungewöhnliche Eventreihe an. © Eric Münch

Kaddi, die seit vielen Jahren Gastgeberin des Slams "Geschichten übern Gartenzaun" in der Neustädter Groove-Station ist, tritt vom Kunstrasen auf die grüne Wiese - und damit in neues Terrain. Das stellt Alpaka-Halterin Susan Becker (35) zur Verfügung, samt sieben Tieren.

"In Jürgen habe ich mich sofort verliebt", gesteht Kaddi. "Alpakas sind zwar keine Kuscheltiere", stellt Susan klar. "Aber Jürgen ist schon sehr zutraulich", schwärmt Kaddi.

Auch zu Hugo hat sie eine besondere Beziehung: "Wir haben am gleichen Tag, am 17. März, Geburtstag - nur Hugo ist 40 Jahre jünger."

Zusammen mit Egon, Karl, Raffaela, Paula und Brunhilde werden die beiden Alpaka-Boys gemütlich zwischen den rund 30 bis 40 Gästen grasen, die sich zum Picknick auf die Wiese setzen und neun Texten von drei Slammern lauschen können. Decken und Imbiss also nicht vergessen!