Früher war er Radiologe: Michael (74) ist jetzt beim Streit unter Schülern zur Stelle

Dresden - Mit 74 Jahren könnte Michael Laniado eigentlich entspannt die Füße hochlegen. Stattdessen entschärft er nun Konflikte auf Dresdens Schulhöfen. Der Radiologe hat sich nach seiner Pension 2018 für ein Ehrenamt als "Senior-Streitschlichter" entschieden.

Das Klima an der 33. Grundschule sei sehr gut. Vor allem die Arbeit der Lehrer begeistere den "Senior-Streitschlichter" immer wieder. Doch wie überall, "tun sich eben manche Kinder schwer, entweder schulisch oder im Sozialverhalten", erklärt Michael Laniado (74). © Eric Münch

"Ich hab durch Zufall bei meinen Eltern im Haus ein Magazin gefunden, in dem ein Artikel zu Seniorpartner in School (SiS) drin war", erinnert sich Laniado.

18 Jahre leitete er die Radiologie an der Uniklinik, schon immer hat er viel mit jungen Menschen zusammengearbeitet: "Ich habe auch gelehrt und dachte, das Ehrenamt würde mir Freude machen. Ich mag Kinder auch sehr gerne."

Also bewarb er sich 2019 bei der "SiS". Doch nicht jeder kann Senior-Schlichter werden: "Man muss vorher Module absolvieren und ein Erweitertes Führungszeugnis einreichen", weiß der gebürtige Düsseldorfer.

Seit dreieinhalb Jahren verbringen er und eine Kollegin jeden Mittwoch zwischen 10 und 14 Uhr an der 33. Grundschule.

"Die Akzeptanz ist sehr hoch. Vertrauen aufzubauen ist ein wesentlicher Teil, um Kontakt herzustellen, sonst kommen sie gar nicht auf uns zu", erklärt der Streitschlichter.