Die Hoffnung stirbt zu letzt: Beim Projekttheater geht's weiter

Dresden - Erstmal in trockenen Tüchern! Nachdem die Zukunft des projekttheaters in der Neustädter Louisenstraße zu Beginn des Jahres aufgrund der leeren Kassen des Freistaats düster ausgesehen hatte, fördert die Staatsregierung nun doch die älteste freie Bühne Sachsens weitere zwei Jahre lang.

Wie die "Dresdner Neuesten Nachrichten" zuerst berichteten, sind im Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2027/2028 finanzielle Mittel für das Projekttheater beschlossen worden.

Auf der einen Seite Grund zur Freude. Auf der anderen Seite fiele die Fördersumme geringer aus als in den Jahren zuvor, teilte der aktuelle Geschäftsführer des Theaters Dirk Strobel mit.

Dadurch seien Einschnitte beim Personal unumgänglich .