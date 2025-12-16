Sternchen setzen, Ja oder Nein? Kommentar zur Gender-Debatte im Dresdner Stadtrat

Dresden - Mit Gendersternchen oder ohne? An dieser Frage ist ein Kulturkampf entbrannt. Im Stadtrat wurde jetzt deutlich, dass er auch in Dresden mit Verve geführt wird. Und das ist gut so.

Es war knapp - dennoch spricht sich der Stadtrat für das Gendern aus. © Thomas Türpe

Immer wieder zeigen Umfragen, dass eine Mehrheit der Deutschen das Gendern ablehnt. In der gesprochenen Sprache war das generische Maskulinum nie ein Problem.

Es waren Sprachwissenschaftler und Aktivisten, die das generische Maskulinum zum Problem gemacht haben. Ihre Position ist in den vergangenen Jahren wirkmächtig geworden, das macht sie aber nicht zwingend richtig.

Trotzdem bekennen sich Behörden - in Teilen auch die Dresdner Stadtverwaltung - oftmals zu "geschlechtergerechter" Sprache, verzichten auf das generische Maskulinum und nutzen stattdessen Sonderzeichen oder Partizip Präsens ("Lehrende").