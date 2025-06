Gefahr im Garten! Afrika-Ameise sorgt für Angst und Schrecken bei Anwohnern

Nur für das geschulte Auge ist ein Unterschied zu normalen Ameisen zu erkennen. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

"Das ist wie ein Flächenbrand – mit Millionen Königinnen", warnt Ameisen-Experte Bernhard Seifert (69) vom Senckenberg-Museum Görlitz.

Erst ein Fund in Dresden-Langebrück, dann gleich der nächste im Dehner-Gartencenter in Coswig. Und schon kurze Zeit später ein dritter Fall im Dehner-Gartencenter in Dresden-Übigau. "25 Jahre lang kein einziger Fund in Sachsen – jetzt gleich drei innerhalb von zehn Tagen", sagt Seifert fassungslos.

Die afrikanischen Ameisen kommen über mediterrane Kübelpflanzen – Olivenbäumchen, Lavendel oder Palmen – und verbreiten sich.

In betroffenen Regionen wie Freiburg oder dem Saarland hat die "Große Drüsenameise" bereits immense Schäden verursacht: Sie zerlegt Pflastersteine, frisst sich durch Türrahmen und sorgt für Kurzschlüsse in Stromkästen. Superkolonien können ganze Stadtteile lahmlegen – psychischer Stress für die Bewohner inklusive.