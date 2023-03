"Goldfisch" Luisa schwärmt jetzt vom Tanz der Vampire

Dresden - Rund 50.000 Menschen mit Down-Syndrom leben in Deutschland. Eine von ihnen - und wahrscheinlich die bekannteste - ist Luisa Wöllisch (27). Sie spielte im Kinofilm "Die Goldfische" (2019) die Hauptrolle - ebenso im gleichnamigen Theaterstück in der Comödie .

Luisas Wunsch: einmal im Musical "Tanz der Vampire" mitspielen. © dpa/Stage Entertainment/Jan Potente

"Ich habe eine dreijährige Ausbildung", sagt Luisa selbstbewusst. "Deshalb möchte ich nicht nur Menschen mit Down-Syndrom spielen, sondern auch andere Rollen."

Dass sie es kann, beweist sie etwa in den Münchner Kammerspielen.

"Auch in Dresden konnte ich viel mehr von mir zeigen als im Film. Aber am liebsten würde ich mal in einem Musical mitmachen", schwärmt Luisa vom "Tanz der Vampire". Egal in welcher Rolle.

"Ich liebe Musik - ich bin ein großer Fan von Roland Kaiser."

Und sie hat ihre eigenen Fans. "Ich freue mich, wenn ich auf der Straße erkannt werde und Leute ein Autogramm von mir wollen. Ich bekomme auch Fan-Post, auch von Müttern, die ein Kind mit Down-Syndrom haben", erzählt Luisa.

"Ihnen kann ich Mut machen. Aber auch allen Menschen mit Beeinträchtigung will ich sagen: Haltet an Eurem Traum fest!"

Übrigens: Der Welt-Down-Syndrom-Tag wird seit 2006 jährlich am 21. März begangen. Das Datum greift symbolisch auf, dass bei Personen mit Down-Syndrom das Chromosom 21 dreimal vorkommt.