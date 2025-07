Restaurant und Bäckerei verwandeln sich in Streetart- und Graffiti-Galerie

Dresden - Hier isst und trinkt das Auge mit: Schon vor der 4. Vinossage am 8. August verwandeln sich das Restaurant "Stresa" und die benachbarte Brotbäckerei "Elias Boulanger" in eine Streetart- und Graffiti-Galerie.

In beiden Lokalen auf der Augsburger Straße stellen Künstler aus dem "House of Urban Culture" um HfBK-Meisterschüler Enrico Sutter und den etablierten Sprayer Sebastian Girbig alias "Slider" aus. 30 bis 50 Kunstwerke werden zu sehen sein, einige entstehen live vor Ort.

"Fünf Euro davon gehen an das House of Urban Culture. Denn bei uns im Stresa ist Kunst nicht nur auf dem Teller zu finden. Schon längere Zeit haben wir ein Crossover-Projekt mit den Akteuren des House of Urban Culture im Blick", so die Stresa-Wirte Sebastian Böhme und seine Schwester Josefine Persing-Böhme.

Tickets (69 Euro) für die Vinossage inklusive Barbecue gibt's im Stresa.