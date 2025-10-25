Gruselspaß, Babymesse oder frisches vom Markt? Sechs Tipps für Euren Samstag in und um Dresden

Tipps für Veranstaltungen am Samstag in Dresden und Umgebung.

Von Maxima Michael

Dresden - Die Temperaturen kühlen langsam ab - mehr als zehn Grad sind am Samstag und Sonntag wohl nicht drin. Also zieht Euch warm an, wenn Ihr zum Wochenendausflug aufbrecht! Wir haben Euch ein paar inspirierende Tipps in Dresden und Umgebung zusammengestellt.

Regionalmarkt im Schlosshof

Altenberg - Der Regionalmarkt im Schloss Lauenstein (Himmelsbrücker Straße 2) hat am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Schlosshof halten sächsische Produzenten und Händler ihre Produkte bereit. Freut Euch auf frisches Obst und Gemüse, Jungpflanzen und Stauden, köstliche Wurst- und Käsespezialitäten, feinen Honig, hausgemachte Marmeladen, erfrischende Säfte und leckeres Backwerk. Zudem gibt es Mitmach-Angebote und unterhaltsame Aktionen des Osterzgebirgsmuseums. Infos unter: schloss-lauenstein.de

Habt Ihr Lust auf frische, regionale Leckereien? (Symbolfoto) © 123RF/pvitalii

Gruselspaß zu Halloween

Freital - Was einst als Geheimtipp begann, ist heute die wohl bekannteste Halloween-Party Mitteldeutschlands. Am Sonnabend (sowie am 30. und 31. Oktober) von 17 bis 22 Uhr verwandelt sich der Freizeitpark Oskarshausen (Burgker Str. 39) in eine düstere Welt voller Schauer, Staunen und Spektakel. Geboten wird Draculas Casting der schrecklichen Gestalten, ein Grusellabyrinth, Licht- und Feuershows sowie schaurige Walking Acts und vieles mehr. Tickets: 24,90/19 Euro. Infos unter: oskarshausen.de

Der Freizeitpark Oskarshausen verwandelt sich am Samstag in einen gespenstischen Grusel-Ort. © PR

Messe für Schwangere und junge Familien

Dresden - Bei der Messe "BABY Kind+Kegel" gibt es besonders für Schwangere und junge Familien viele tolle Dinge zu entdecken. Bei den verschiedenen informativen Vorträgen könnt Ihr mehr über den Beckenboden, das Stillen oder das Thema "Eltern werden, Paar bleiben" lernen. Da der Nachwuchs gerne mitkommen darf, wird extra eine Still- und Wickellounge und ein Kinderwagenparkplatz eingerichtet. Besonders die Kids dürfen sich über ein Puppentheater oder das Mitmach-Basteln freuen. Tickets, Infos und Programm unter: babykindundkegel.de

Bei der BABY Kind+Kegel-Messe könnt Ihr ganz viel über Themen rund ums Baby erfahren. (Symbolfoto) © 123RF/picardophotography

Fisch- und Waldfest

Moritzburg - Am Samstag und Sonntag könnt Ihr in Moritzburg auf unterhaltsame Weise viel über Fische und den Wald erfahren - ideal für Kinder. Entlang des Schlossteichs findet der traditionelle Fischzug statt, bei dem Ihr der Teichwirtschaft beim Abfischen zusehen könnt. Danach zeigen Showköche die perfekte Zubereitung von Karpfen und Co. Doch keine Sorge: An den Fischständen gibt's auch frische Ware für den heimischen Kochtopf. Auf dem Schlossparkplatz warten zudem spannende Präsentationen, Mitmach-Aktionen und vieles mehr rund um Wald und Natur. Heute Abend findet um 18 Uhr ein toller Lampionumzug mit anschließendem Feuerwerk statt. Infos unter: kulturlandschaft-moritzburg.de

Bei dem Fisch- und Waldfest in Moritzburg erwartet Euch ein buntes Programm. (Archivfoto) © Martin Förster

Porzellan-Geschichte(n)

Dresden - Die Sonderausstellung "Die blauen Schwerter - Meissen in der DDR" im Japanischen Palais (Palaisplatz 11) erzählt erstmals die Geschichte der Meissener Porzellanmanufaktur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts - vom Wiederaufbau nach Krieg und Teildemontage bis zum Ende der DDR. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 6/4,50 Euro, bis 16 Jahre frei. Infos unter: japanisches-palais.skd.museum

Im Japanischen Palais könnt Ihr Euch an das Meissner Porzellan der DDR zurückerinnern. © Stefan H§ler

Akustik mit Live-Elektronik

Dresden - Die polnische Band SEDNO bezaubert bereits seit drei Jahren die Menschen mit der Vermischung von akustischen Instrumenten mit Live-Elektronik. Die Absolventen führender polnischer Musikhochschulen kombinieren meist verschiedene Stilrichtungen und bauen dabei immer besondere Dynamiken ein.

Im Jazzclub Tonne entführt Euch die Band SEDNO am Samstagabend auf eine musikalische Reise. © Steffen Füssel