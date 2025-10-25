SachsenEnergie warnt vor falschen Mitarbeitern

Dresden - Wenn viele ihren Stromanbieter wechseln, ruft das auch wieder unseriöse Abwerber auf den Plan: Aktuell warnt SachsenEnergie vor angeblichen Mitarbeitern, die an Haustüren zu schnellen Verträgen drängeln.

Die echten Mitarbeiter erkennt man am Ausweis und der grauen Dienstjacke. © SachsenEnergie

"Vertreter anderer Versorger für Strom und Internet gaben sich als Mitarbeitende von SachsenEnergie aus und versuchten dabei mit Falschaussagen einen Lieferantenwechsel zu erzwingen", erklärt SachsenEnergie-Sprecherin Nora Weinhold (42).

"Die Kunden werden gezielt getäuscht und bemerken nicht, dass sie einen neuen Vertrag und neue Bedingungen unterzeichnen."

Dem Konzern liegen derzeit Beschwerden im unteren zweistelligen Bereich vor, Anzeigen habe man aber noch keine erstattet.

"Kunden sollten sich immer den Dienstausweis oder die Vollmacht der Haustürvertreter aushändigen lassen", so die Sprecherin.