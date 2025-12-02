"Harry Potter"-Fans aufgepasst: Magische Ausstellung kommt nach Dresden
Dresden - Fans der Wizarding World sollten jetzt gut aufpassen: In Dresden startet bald eine magische Ausstellung rund um das "Harry Potter"-Universum.
Am 19. Dezember startet "Harry Potter: Die Ausstellung" in Dresden.
Das Ganze wird im Erlwein Forum (Ostra-Areal) zu finden sein. Ab Mittwoch könnt Ihr Euch via eventim.de die ersten Tickets sichern - ab dem 5. Dezember bekommt Ihr diese dann auch an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.
Das Event bietet einzigartige Erlebnisse und beeindruckende Kulissen, die mithilfe von immersivem Design geschaffen wurden.
"Diese Ausstellung würdigt die erweiterte Welt von Harry Potter auf eine Weise, wie es keine Wanderausstellung zuvor getan hat", so Tom Zaller, Präsident und CEO von Imagine.
Besucher erwarten vielfältige Highlights, wie die "Hogwarts-Schloss"-Galerie, "Die Hogwarts Häuser"-Galerie, "Hagrids Hütte und der Verbotene Wald" und noch vieles mehr!
Öffnungszeiten: montags bis mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis samstags 10 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertage 9 bis 18 Uhr, Silvester 10 bis 16 Uhr, Schließtage: 24. und 25. Dezember sowie 1. Januar.
Titelfoto: Warner Bros. Discovery Global Experiences