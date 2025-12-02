 2.171

"Harry Potter"-Fans aufgepasst: Magische Ausstellung kommt nach Dresden

"Harry Potter: Die Ausstellung" wird ab dem 19. Dezember erstmals auch in Dresden sein.

Von Maxima Michael

Dresden - Fans der Wizarding World sollten jetzt gut aufpassen: In Dresden startet bald eine magische Ausstellung rund um das "Harry Potter"-Universum.

"Harry Potter: Die Ausstellung" findet ihren Platz im Erlwein Forum bei der Messe Dresden.
Am 19. Dezember startet "Harry Potter: Die Ausstellung" in Dresden.

Das Ganze wird im Erlwein Forum (Ostra-Areal) zu finden sein. Ab Mittwoch könnt Ihr Euch via eventim.de die ersten Tickets sichern - ab dem 5. Dezember bekommt Ihr diese dann auch an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das Event bietet einzigartige Erlebnisse und beeindruckende Kulissen, die mithilfe von immersivem Design geschaffen wurden.

TU Dresden bekommt Millionen aus Berlin
"Diese Ausstellung würdigt die erweiterte Welt von Harry Potter auf eine Weise, wie es keine Wanderausstellung zuvor getan hat", so Tom Zaller, Präsident und CEO von Imagine.

Nutzt die Möglichkeit, bei Eurem Rundgang selbst aktiv zu werden.
Taucht ein in eine Themenwelt, die Ihr so noch nie gesehen habt!
Taucht ein in eine Themenwelt, die Ihr so noch nie gesehen habt!  © Warner Bros. Discovery Global Experiences

Besucher erwarten vielfältige Highlights, wie die "Hogwarts-Schloss"-Galerie, "Die Hogwarts Häuser"-Galerie, "Hagrids Hütte und der Verbotene Wald" und noch vieles mehr!

Öffnungszeiten: montags bis mittwochs 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis samstags 10 bis 20 Uhr, Sonn- und Feiertage 9 bis 18 Uhr, Silvester 10 bis 16 Uhr, Schließtage: 24. und 25. Dezember sowie 1. Januar.

