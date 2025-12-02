"Harry Potter"-Fans aufgepasst: Magische Ausstellung kommt nach Dresden

Dresden - Fans der Wizarding World sollten jetzt gut aufpassen: In Dresden startet bald eine magische Ausstellung rund um das " Harry Potter "-Universum.

"Harry Potter: Die Ausstellung" findet ihren Platz im Erlwein Forum bei der Messe Dresden. © Norbert Neumann

Am 19. Dezember startet "Harry Potter: Die Ausstellung" in Dresden.

Das Ganze wird im Erlwein Forum (Ostra-Areal) zu finden sein. Ab Mittwoch könnt Ihr Euch via eventim.de die ersten Tickets sichern - ab dem 5. Dezember bekommt Ihr diese dann auch an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das Event bietet einzigartige Erlebnisse und beeindruckende Kulissen, die mithilfe von immersivem Design geschaffen wurden.

"Diese Ausstellung würdigt die erweiterte Welt von Harry Potter auf eine Weise, wie es keine Wanderausstellung zuvor getan hat", so Tom Zaller, Präsident und CEO von Imagine.