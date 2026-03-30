Nach 12 Jahren Sanierung: Bierstube und Neue Mensa öffnen ihre Türen - und sorgen für Alarm

Dresden - Ab dem 31. März öffnet die Neue Mensa gegenüber dem Hörsaalzentrum endlich wieder ihre Türen für hungrige (und durstige) Gäste. TAG24 war bereits einen Tag zuvor vor Ort und zeigt euch exklusive Einblicke in die "neue" Neue Mensa.

Für den Architekten Norbert Zimmermann war der Umbau der Neuen Mensa eine echte Herausforderung. Immer wieder musste er zwischen Erneuerung und Erhalt abwägen. Letzlich ist es ihm jedoch mehr als gelungen, den alten Charme des Gebäudes zu erhalten. © Eric Münch

Im Jahr 2014 wurde in der Neuen Mensa am Fritz-Förster-Platz das letzte Essen ausgegeben und das letzte Bier in der Bierstube gezapft.

Knapp zwölf Jahre nach der Schließung und etlichen Zweifeln, ob die Neue Mensa überhaupt einmal wiedereröffnen kann, erstrahlen Speisesäle, Cafeteria und natürlich auch die Bierstube ab sofort in neuem Glanz, haben jedoch von ihrem alten Charme nur wenig verloren.

So ist "die 'Neue Mensa' auf der Bergstraße ein Ort, der Tradition und Innovation verbindet", erklärt Falk Reinhardt, technischer Geschäftsführer des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Mit der Sanierung unter strengen Auflagen des Denkmalschutzes ist es gelungen, "die bauliche Geschichte zu bewahren und sie gleichzeitig zukunftsorientiert zu gestalten."

Nach einer herzlichen Begrüßung durch die Big Band der TU Dresden und einer kurzen Rede von Michael Rollberg (44), dem Geschäftsführer des Studentenwerks, erhielt Christian Piwarz (50, CDU) das Wort. Der Sächsische Finanzminister hat selbst zwischen 1995 und 2001 Rechtswissenschaften an der TU Dresden studiert. Mit der Neuen Mensa verbindet er große Teile seiner Studienzeit und so schwelgte er beim Gedanken an die Bierstube in Erinnerungen "zwischen Gerber-Bau und Bibliothek".

Neben all der nostalgischen Stimmung präsentierte der CDU-Politiker auch harte Fakten rund um das Mega-Projekt auf der Bergstraße. Die vor Beginn der Baumaßnahmen kalkulierten 25 Millionen Euro wurden mehr als verdoppelt.

Die Sanierung der Neuen Mensa kostete den Freistaat letztendlich "rund 51,5 Millionen Euro".