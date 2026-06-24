Hauchdünne Mehrheit: Fünf Fraktionen wollen Haushaltssperre kippen

Dresden - Ende April konnte sich der Stadtrat nicht auf einen Nachtragshaushalt einigen, die Haushaltssperre gilt weiterhin. Damals scheiterte ein Kompromiss auch an den Sozialdemokraten. Im morgigen Stadtrat wollen sie mit CDU, Grünen, FDP/Freien Bürgern und der PVP-Fraktion an einem Strang ziehen ...

Fünf Fraktionsvorsitzende (v.l.) sind sich einig geworden: Agnes Scharnetzky (38, Grüne), Dana Frohwieser (49, SPD), Anne Herpertz (28, PVP-Fraktion), Patrick Probst (55, FDP/FB-Fraktion), Heike Ahnert (45, CDU). © Steffen Füssel

Die fünf Fraktionen haben mit OB Dirk Hilbert (54, FDP) eine ganz knappe Mehrheit (38 von 71 Stimmen), wollen damit einen Änderungsantrag zum Nachtragshaushalt durchsetzen.

Demnach soll das künftige Pro-Kopf-Budget der Stadtbezirke nicht bei 6,60 Euro liegen, wie ursprünglich vom OB vorgeschlagen, sondern bei 8,25 Euro. Die Volkshochschule soll nur 60.000 Euro einsparen müssen (statt 150.000 Euro), das Moosmutzelhaus wird ausdrücklich gerettet.

Man habe wirklich um den Kompromiss gerungen, betont CDU-Fraktionschefin Heike Ahnert (45). "Wirklich entscheidend ist, dass die Haushaltssperre beendet wird."

Zugleich sagt Grünen-Fraktionschefin Agnes Scharnetzky (38): "Wir hören, was die Gemüter bewegt." Im Antrag bekennen sich die Fraktionen daher auch zu Dresdens Springbrunnen.