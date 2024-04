Heimtückische Nervenkrankheit Parkinson: Dresdner Uniklinik weist neue Behandlungswege

Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden zählt zu den besten Krankenhäusern weltweit. Nun wurde die hiesige Neurologie-Klinik von der Deutschen Parkinson Vereinigung gesondert ausgezeichnet. © Norbert Neumann

Für sie gibt es nun ein hoffnungsvolles Signal für bessere Behandlung und helfende Forschung. Die Dresdner Uniklinik darf sich jetzt Parkinson-Spezialklinik nennen. Dort werden jährlich mehr als 2000 Menschen behandelt.



Die Klinik und Poliklinik für Neurologie des Universitätsklinikums wurde von der Deutschen Parkinsonvereinigung begutachtet - und ausgezeichnet!

Darüber freut sich Professor Björn Falkenburger, Leiter der Parkinson-Spezialambulanz: "Die Zertifizierung sagt aus, dass wir unsere Patientinnen und Patienten mindestens genauso gut wie Reha-Kliniken versorgen, die in diesem Bereich spezialisiert sind."

In Sachsen wäre das die Klinik am Tharandter Wald in Niederschöna, die ebenfalls zertifiziert ist. Bundesweit ist Dresden der zweite Uniklinikums-Standort, der für seine Parkinson-Leistungen ausgezeichnet wurde.