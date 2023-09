Heute großer Klimastreik in der City!

Dresden - Am heutigen Freitag wird es eng auf den Straßen: Bundesweit ruft "Fridays for Future" zum globalen Klimastreik auf. Auch in Dresden .

Schon 2019 startete der Klimastreik in Dresden auf dem Neumarkt. © DPA / Sebastian Kahnert

Ab 13 Uhr sammeln sich die Klimaschützer auf dem Postplatz.

Doch bereits zu diesem Platz laufen vier Zubringer-Demos durch die Stadt: An der Semper Oberschule startet 11.45 Uhr, am St. Benno-Gymnasium 12.15 Uhr, an der Bürgerwiese 12.30 Uhr und am Tschirnhaus-Gymnasium 12.15 Uhr eine Zubringer-Demo.

Bei Letzterer wird es sich um eine Raddemo handeln.



14 Uhr startet dann die eigentliche Streik-Demo über Sophienstraße, Augustusbrücke, Köpckestraße zum Carolaplatz. Hier ist eine Zwischenkundgebung geplant. Über Carolabrücke, Pirnaischen Platz und Wilsdruffer Straße geht es dann zurück zum Postplatz, wo zwischen 16 und 16.45 Uhr die Abschlusskundgebung geplant ist.

Es wird nicht das einzige Demogeschehen bleiben: Für 18 Uhr ruft Neonazi Max Schreiber (36) zu einer Demo nach Leubnitz-Neuostra.