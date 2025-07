Heute heißester Tag des Jahres, doch die Dresdner trotzen auch dieser Hitze

Die Bauarbeiten am Postplatz laufen auf Hochtouren. Auch am heißesten Tag des Jahres gibt es für die Arbeiter kein Hitzefrei. © Eric Münch

So auch auf der heißesten Baustelle der Stadt am Postplatz: Hier starten die Gleisbauer bereits um sechs Uhr morgens: "Die Mittagshitze erwischen wir trotzdem", so Gleisbauer Steffen Becker (60).

Für ihn unterscheidet sich der Tag trotzdem nicht von anderen: "Wir trinken auf der Baustelle einfach mehr Wasser und freuen uns etwas mehr auf den Feierabend."

Auch Pflanzen leiden bei diesen Temperaturen. Schatzmeisterin Janine Häser (40) vom Kleingartenverein Robinienhain fährt alle zwei Tage in den Garten, um zu gießen. Die Trockenheit macht ihr zu schaffen: "All unsere Regenspeicher sind, bis auf einen, leer. Wir können nur noch einmal ausreichend damit bewässern."

Die Wärme macht sich auch bei den Laubenpiepern selbst bemerkbar: Je heißer es wird, desto leerer wird es. "Dann sind sehr wenig hier in der Kolonie. Die, die da sind, verziehen sich in den Schatten", erklärt die Schatzmeisterin.