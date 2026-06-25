"Hitzeschutz ist Menschenschutz": Extinction Rebellion blockiert Albertplatz

Dresden - War es der Stadtteil oder die aktuelle Wetterlage? Wie fast jeden letzten Donnerstag im Monat blockierten die Klimaschützer von "Extinction Rebellion" eine Kreuzung in Dresden , diesmal den Albertplatz.

Elf Aktivisten blockierten am frühen Donnerstagmorgen den Albertplatz. © Stefan Häßler

Neben vereinzelten Beschimpfungen und Hupen gab es diesmal erstaunlich oft Zuspruch für die Aktion.

"Hitzeschutz ist Menschenschutz" hieß das Thema der morgendlichen Blockade, Ziel war eine Entsieglung der Stadt, mehr Schatten durch Bäume und mehr begrünte Dächer und Fassaden.

Angezeigt und damit legal blockierten die Aktivisten gegen 8.20 Uhr die erste Straße am Albertplatz. Sofort kam es zu einer spontanen Diskussion mit einem Tesla-Fahrer, Passanten bedankten sich, aber aus den hinteren Reihen wurde auch gehupt und gebrüllt.

Doch wo sehen die Blockierer Handlungsbedarf? "Viele können nachts nicht schlafen", sagt Blockierer Christian Bläul (44) gegenüber TAG24.

"Dort, wo viele Menschen leben, aber wenig Verkehr ist, könnte man entsiegeln und Bäume pflanzen." So könne man beispielsweise die Böhmische Straße in der Neustadt autofrei machen und dort mehr Bäume pflanzen.