IT-Netz der Stadt zusammengebrochen: Feuerwehr erklärt Technik-Panne

Dresden - Parallel zum Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Carolabrücke , kam es auch noch zu einer schweren Panne am Computernetz der Stadt. Inzwischen wurde der Fehler lokalisiert. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren.

Im Rathaus ist die IT zusammengebrochen. Die Stadt arbeitet an einer Lösung. © Thomas Türpe

"Dresden.de" - die offizielle Internetpräsenz der Stadt - ist seit den Morgenstunden offline. Mitarbeiter können sich nicht mehr einloggen, Bürger konnten sich nicht auf direktem Wege zum Bombenfund informieren.

Weder im internen Netz noch über VPN (Homeoffice) hatten die mehr als 8000 Mitarbeiter Zugriff. Nach TAG24-Informationen wurden einige Rathaus-Mitarbeiter nach Hause geschickt.

Zwischenzeitlich betraf die Störung auch die Social-Media-Aktivitäten der Stadt - erst am Vormittag wurde auf den offiziellen Accounts wieder gepostet.

Immerhin war das Bürgertelefon noch erreichbar: 03514887666.

Grund für die Störung war offenbar eine fehlerhafte Konfiguration am städtischen Server. Vorausgegangen waren Arbeiten um die Netzwerk-Kapazität im Zuge des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens auf dresden.de bewältigen zu können, hieß es in einer Mitteilung am Nachmittag. Die Arbeiten am Pannen-Server dauern an.

Weil sich das Rechenzentrum-Rathaus in der abgesperrten Evakuierungszone befindet, musste zunächst eine Ausnahmegenehmigung für die Techniker zum Betreten her. Erst um 12.30 Uhr lief das Rathaus-Intranet nach TAG24-Informationen wieder an. "Der Hochlauf erfolgt nun sukzessive", teilte die Stadt kurz danach mit.