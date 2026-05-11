11.05.2026 06:45 Am Sonntag noch nichts vor? 8 tolle Tipps für Dresden und Umgebung!

Am Sonntag gibt es tolle Veranstaltungen in Dresden und Umgebung, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Das Wetter zeigt sich am Sonntag nicht unbedingt von seiner schönsten Seite ... das ist allerdings kein Grund, um sich in seinen vier Wänden einzusperren. Was Ihr stattdessen in Dresden und Umgebung machen könnt, verraten wir Euch in unseren TAG24-Tipps.

Zoo-Dixie

Dresden - Wenn sich am Sonntag von 10 bis 17 Uhr die Tore des Zoos (Tiergartenstr. 1) öffnen und inmitten von Elefanten, Giraffen und Löwen fröhliche Jazzklänge ertönen, dann ist Zeit für "Dixieland in Familie". Es gibt kreative Spiel- und Mitmach-Aktionen, eine musikalische Schnitzeljagd und viel Livemusik. Mit dabei: die Dixie-Zwillinge, Sunshine Brass, Thomas Stelzer Trio, André Sarrasani und viele andere. Zoo-Eintritt: 19/14 Euro, Kinder 10 Euro, Familien (zwei Erwachsene mit bis zu drei Kindern) 55 Euro. Mit SZ-Card zehn Prozent Rabatt. Infos unter: dixielandfestival-dresden.com

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Auch wenn die Abschlussparade des Dixielands für dieses Jahr abgesagt wurde, bleibt die musikalische Tradition im Zoo bestehen. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Dixie auf dem Konzertplatz

Dresden - Dixie-mäßig geht es weiter! Der Eröffnungssonntag des Internationalen Dixieland Festivals verzaubert die Besucher im Waldbiergarten "Konzertplatz Weißer Hirsch" (Stechgrundstr. 1, hinter dem Parkhotel) mit einer einzigartigen Mischung aus dem Hauch nostalgischen Flairs und mitreißenden Dixie-Jazz. Mit dabei: die Blue Wonder Jazzband (13 und 16.15 Uhr) und die Brass Band Rakovnik (14.45 und 17.15 Uhr). Eintritt frei. Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de

Auch auf dem "Konzertplatz Weißer Hirsch" wird sich zum Dixieland-Festival eingestimmt. (Archivfoto) © Holm Helis

Weinböhlaer Flohmarkt

Weinböhla - Am Sonntag von 10 bis 16 Uhr wird auf der Festwiese hinter dem Zentralgasthof (Kirchplatz 2) getrödelt. Traditionell kann man im wunderschönen Zentrum von Weinböhla mit der Schnäppchenjagd nach besonderen Einzelstücken an den Start gehen. Eintritt frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Infos unter: sachsenmaerkte.de

Auf der Weinböhlaer Festwiese hinter dem Zentralgasthof wird am Sonntag getrödelt. (Symbolfoto) © 123RF/bortnikau

Pulsnitzer Stadtfest

Pulsnitz - Zum 30. Stadtfest verwandelt sich die Innenstadt (Jungfernsteg) am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 10 Uhr in eine Festmeile mit Bühnenprogramm, Livemusik, Spezialitäten und Mitmach-Aktionen. Es gibt Schausteller auf dem Schützenplatz, eine Hüpfburgenmeile und vieles mehr. Eintritt frei. Programm und Infos unter: stadtfest-pulsnitz.com

Wer hat Lust auf eine tolle Festmeile? (Symbolfoto) © 123RF/urfl

Paddelfestival

Markkleeberg - Das 12. XXL-Paddelfestival steigt im Kanupark Markkleeberg (Wildwasserkehre 1). Am Sonntag wird gepaddelt und getestet, mit allem, was schwimmt - auf dem See, auf beiden Wildwasserstrecken und bei geführten Touren auf den Gewässern des Leipziger Neuseenlandes. Der Kanupark ist frei zugänglich von 9 bis 17 Uhr. Ob aktuelle Wildwasser-Neuheiten, bewährte Kajakmodelle, Packrafts, Touringboote oder SUPs - hier wartet das volle Paddel-Erlebnis zum Ausprobieren! Eintritt frei. Für die Nutzung der Wildwasserkanäle werden Gebühren erhoben. Infos unter: paddelfestival.de

Im Kanupark Markkleeberg könnt Ihr Euch noch am Sonntag durch viele tolle Wassersport-Angebote testen. (Archivfoto) © PR/Kanupark Markkleeberg

"Sing me a Song" mit dem Kinderchor und dem Bürgerchor der Staatsoperette Dresden

Dresden - Am Nachmittag wird es im Lingnerschloss musikalisch. Mitglieder des Kinder- und Jugendchores sowie des Bürgerchores der Staatsoperette Dresden werden eine Stunde lang tolle Stücke der Filmwelt und Musicals vortragen. Dabei leitet Carola Rühle-Keil die Veranstaltung "Sing me a Song". Eintritt: 15/10 Euro, Infos und Tickets unter: www.lingnerschloss.de

Mitglieder des Kinder- und Jugendchores sowie des Bürgerchores der Staatsoperette Dresden begleiten Euch musikalisch durch den Nachmittag im Lingnerschloss. (Archivfoto) © Robert Michael/dpa

Stolpen - Auch in der Stadtkirche Stolpen wird es am Sonntagnachmittag klangvoll. Der Chor Chortissimo Dresden e.V. gibt passend zum Muttertag ein harmonisches Frühlingskonzert. Das Programm nimmt Euch mit durch verschiedenste Epochen und Stilrichtungen - ganz nach dem Motto "Alles das kann nur Musik". Christin Haupt leitet das schöne Stück. Eintritt frei/Spenden erwünscht, Infos unter: kirche-stolpen.de

In der Stadtkirche Stolpen gibt der Chor "Chortissimo Dresden e.V" passend zum Muttertag ein tolles Frühlingskonzert. © Thomas Türpe

TANZTEE: Swingin' Sundays/SalsaTanzAbend

Verbringt einen tollen Tanz-Nachmittag oder -abend in der Saloppe. (Symbolfoto) © 123rf/gorgev