09.05.2026 06:00 Ihr habt noch nichts geplant? Neun Tipps für Euren Samstag in Dresden und Umgebung

Wer am 9. Mai noch nichts vor hat, ist hier genau richtig. Hier sind neun Ausflugstipps und Vorschläge für Unternehmungen in Dresden und Umgebung am Samstag.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Allmählich gehen wir auf den Sommer zu, die Temperaturen kraxeln auf über 20 Grad und die Tage sind wieder herrlich lang. Also Schluss mit der Winter-Lethargie und raus an die frische Luft! Wer noch eine Inspiration braucht, was er am Samstag unternehmen kann, ist hier genau richtig. Denn die TAG24-Redaktion hat neun Vorschläge für Euren perfekten Wochenendstart!

Verkehrspräventionstag der Dresdner Polizei

Dresden - Verkehrsunfälle kommen immer plötzlich und unverhofft. Umso mehr hilft es, wenn man solche Extremsituationen schon einmal erlebt hat, denn vielleicht lassen sich schlimme Unfälle dadurch vermeiden. Bei dem Verkehrspräventionstag der Dresdner Polizei auf dem Parkplatz neben dem Rudolf-Harbig-Stadion erhalten Besucher die Möglichkeit, ihre eigene Reaktionsfähigkeit in verschiedenen Simulatoren zu testen, oder selbst mithilfe von speziellen Brillen zu erfahren, wie verschiedene Substanzen die Sicht beeinträchtigen können und das sind nur wenige Stationen, die für die Besucher am Präventionstag bereitstehen. Weitere Informationen unter: polizei.sachsen.de

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Auch für die Kleinsten hält die Polizei Dresden einige Angebote bereit. (Archivbild) © Steffen Füssel

Mineralienbörse in Freiberg

Freiberg - Steine und Mineralien der besonderen Sorte warten in der Heubner Halle auf der Dörnerzaunstraße in Freiberg darauf, von Sammlern, Fachleuten und Interessenten begutachtet zu werden. Nach dem erfolgreichen Debüt im vergangenen Jahr soll die diesjährige Börse noch besser werden. Gleichzeitig zur Börse können Besucher auch die Schmuckstücke der Sonderausstellung "Das Beste aus 10 Jahren Exkursionen" bestaunen. Weitere Informationen unter ggf-ev.de

Hier gibt es alles, was das Mineraliensammler-Herz begehrt. Neben den Edelsteinen gibt es auch Sammlungszubehör und eine kleine Auswahl an Schmuck. © W. Friedrich

Zschachwitzer Dorfmeile

Dresden - Am Sonnabend von 10 bis 21 Uhr feiern die Anwohner rund um das Putjatinhaus (Meußlitzer Str. 83) ihr Straßenfest auf der Dorfmeile in Zschachwitz. Die Geschäfte öffnen bis abends, bringen sich aktiv in das Fest mit ein oder beleben das Event mit Aktionen. Markthändler unterstützen den Verein mit verschiedensten Angeboten. Eintritt frei. Infos unter: zschachwitzer-dorfmeile.de

Spaß und gute Laune garantiert! Wer das nicht verpassen möchte, sollte am Samstag zum Straßenfest auf der Dorfmeile in Zschachwitz kommen. (Symbolbild) © 123RF/youngishowyoufeel

Die Eichhörnchen

Dresden - Eine Führung für die ganze Familie startet am Sonnabend, 10 Uhr: Erfahrt, wie sich die Eichhörnchen im Pillnitzer Park ernähren und bewegen, wo sie ihre Nahrung verstecken und wo sich ihre Schlafplätze befinden. Es führt Jaqueline Gräfe, ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Hörnchenhausen Dresden e.V. (Auffangstation). Der Deutsche Tierschutzbund ehrte Frau Gräfe 2020 mit dem zweiten Platz des Tierschutzpreises. Die Führung dauert rund zwei Stunden und beginnt am Besucherzentrum "Alte Wache" (August-Böckstiegel-Str. 2). Tickets (inkl. Tagesticket "Schloss & Park Pillnitz"): 12/5 Euro. Infos und Anmeldung unter: schlosspillnitz.de

Unfassbar niedlich, diese kleinen Eichhörnchen. Doch wo genau wohnen die wendigen Nager überhaupt? Diese Frage gilt es bei der Führung durch den Pillnitzer Park zu klären. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Neuer Abenteuerweg

Oberwiesenthal - Am Sonnabend ab 10 Uhr eröffnet an der Talstation Sessellift (Vierenstr. 3B) der neue Abenteuerweg. Ein interaktives Erlebnis für die ganze Familie mit vielen Rätseln entlang von 22 Erlebnis-Stationen vom Fichtelberg bis ins Tal. Euer Ticket ins Abenteuer: Goodie-Bag inkl. Bergfahrt, Schatzkarte, Murmel, Coasterfahrt, Snacks und Getränk für 15 Euro pro Kind. Erwachsene erhalten eine ermäßigte Bergfahrt. Neben Abenteuerweg, Murmelbahn und Riesenspielplatz im Tal gibt es Leckeres vom Grill, Hüpfburg, Kinderschminken, Musik und vieles mehr. Infos unter: othal.de

Der Abenteuerweg bietet ganze 22 Erlebnis-Stationen voller Spaß. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wonnemond-Festival

Sebnitz - Über den Höhen des Berglandes erhebt sich zum 13. Mal das "Wonnemond" als ein auf schwere, diverse Töne fokussiertes Festival. Auf zwei Bühnen spielen am Sonnabend von 12 bis 1 Uhr Bands wie Turbo Moses, Groza, Ultima Necat oder Falout. Camping bis Sonntag kostenlos, Parken am Zelt möglich. Adresse: Skiheim Sebnitz, Tannertstr. 52. Tagesticket: etwa 53 Euro. Schüler, Studenten, unter 20-Jährige zahlen die Hälfte. Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erziehungsberechtigten freien Eintritt. Line-up, Infos und Tickets unter: wonnemond-festival.de

Das Wonnemond-Festival ist etwas für diejenigen, die ihre Musik am liebsten laut und schwer mögen. (Archivbild) © Marko Förster

Beratungshilfe für werdende Eltern

Dresden - Ein Baby stellt werdende Eltern vor große Herausforderungen. Am Samstag gibt es die Möglichkeit für alle werdenden Eltern und die, die es vielleicht schon sind, allerlei Tipps zu erhalten. Die Themen reichen dabei von Dingen wie der Still-, Trage- und Stoffwindelberatung bis hin zu Ernährungsangeboten für Schwangere, Kinder und Mütter. Alle weiteren Infos unter: sachsen-net.com

Ein Kind bringt viel Freude, jedoch auch einige Unsicherheiten mit sich. Bei der Beratungshilfe können sich Mütter, oder die, die es noch werden, einige Tipps und Antworten auf ungeklärte Fragen rund um das Thema Kind und Schwangerschaft abholen. (Symbolbild) © 123RF/maksimovatatiana

Eine Runde durch den Großen Garten

Dresden - Die milden Temperaturen laden zum Spazieren ein. Kaum ein anderer Ort in Dresden ist dazu besser geeignet als der Große Garten. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Rollschuhen, die vielen Wege in der Parkanlage bieten Platz für jedermann. Wer nicht so viel Lust auf Bewegung hat oder den Kleinsten ein besonders aufregendes Erlebnis bieten möchte, kann eine Runde mit der Parkeisenbahn drehen. Preise und Informationen unter: grosser-garten-dresden.de

Seit dem 28. März ist die Parkeisenbahn im Großen Garten wieder in Betrieb. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Italienische Klassiker im Zwinger

Klassik und Barock gehen Hand in Hand - so auch beim italienischen Abend des Dresdner Residenz Orchesters im Zwinger. (Archivbild) © Robert Michael/dpa