Kein Mist! Recycling-Dünger für den Acker - Sachsen produziert immer mehr Phosphor aus Klärschlamm

Dresden - Tendenz steigend: Immer größere Mengen Klärschlamm aus Sachsen werden in sogenannten Monoverbrennungsanlagen genutzt. So kann nicht nur Wärme erzeugt, sondern auch der im Schlamm gebundene Phosphor zurückgewonnen werden. Anlagen im Industriemaßstab gibt es im Freistaat bisher nicht. Das könnte sich zukünftig ändern.

In Sachsen gibt es laut dem Landesumweltamt bisher nur Pilotanlagen zur Phosphorrückgewinnung, unter anderem in Leipzig , Freiberg und Niederfrohna (beide Mittelsachsen).

Bisher passiert die Gewinnung nach Angaben des Statistischen Landesamtes Kamenz überwiegend in Monoverbrennungsanlagen außerhalb des Freistaats. 2022 wurden so insgesamt 16.133 Tonnen Trockenmasse Klärschlamm aus Sachsen in anderen Bundesländern entsorgt. Das ist mehr als das Zehnfache der Menge des Jahres 2021 (1475 Tonnen).

Eine weitere Anlage soll in Zwickau auf Initiative der "Klärschlammmanagement Westsachsen" entstehen, an der auch die Wasserwerke Zwickau und Eins Energie beteiligt sind.

Noch stehen die Reste einer alten Zuckerfabrik auf dem künftigen Standort des CTC in Delitzsch. © Ralf Seegers

Kreislaufwirtschaft wird auch in der Chemie-Industrie immer wichtiger. Im nordsächsischen Delitzsch wächst in den nächsten Jahren das "Center for the Transformation of Chemistry" (CTC). Drei Fragen an den "CTC-Erfinder" Peter H. Seeberger (57):



TAG24: Wie sieht Ihre Vision dafür aus?

Peter H. Seeberger: Das CTC ist ein neu entstehendes Großforschungszentrum. Unser Ziel ist es, die Transformation der Chemie in eine Kreislaufwirtschaft wissenschaftlich voranzutreiben und kooperativ mit der Wirtschaft umzusetzen.



TAG24: Wie realistisch sind die 10.000 neuen Jobs, von denen immer wieder zu hören ist?



Peter H. Seeberger: Am CTC werden bis 2039 rund tausend Personen arbeiten, davon rund 700 in Sachsen und rund 300 in Sachsen-Anhalt. Darüber hinaus wäre es unredlich, konkrete Zahlen zu versprechen. Aber wir sind uns bewusst, dass unser Erfolg daran gemessen werden wird, dass wir es schaffen, den Strukturwandel in der Region zu unterstützen.