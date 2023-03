Keine Ausreden mehr, meine Herren! In diesem Dresdner Automaten gibt es Blumensträuße

Dresden - Jetzt gibt es wirklich keine Ausreden mehr, ohne Blumenstrauß aufzukreuzen. Denn egal an welchem Tag und zu welcher Stunde - der "Blumenautomat" von Claudia Rentzsch (47) auf der Döbelner Straße im Dresdner Stadtteil Trachenberge ist rund um die Uhr mit herrlichen Sträußen bestückt.

Floristin Claudia Rentzsch (47) bestückt den Blumenautomaten. © Eric Münch

"Die Idee entstand im Lockdown, als wir unser Blumengeschäft schließen mussten", verrät die Floristin. Es dauerte noch ein Weilchen, bis der richtige Automat gefunden war - mit acht Fächern, die je nach Jahreszeit immer auf acht Grad Celsius gekühlt oder erwärmt werden.

"Das ist eine ideale Temperatur für Sträuße." Und die gibt es jederzeit in der Preisspanne von 15 bis 30 Euro - denn der Automat wird regelmäßig nachbestückt.



An die frischen, wundervoll gebundenen Blumen und Gestecke kommt man(n) so einfach wie an einen Schokoriegel. Strauß auswählen, Nummer über die Tastatur eingeben, mit Bargeld oder Karte zahlen - und schon geht die Tür zum Blumenstrauß auf.

"Vor allem am Wochenende ist die Nachfrage groß, manchmal füllen wir dreimal nach", freut sich Claudia Rentzsch, in deren Familie der grüne Daumen Tradition hat. Seit 1975 bewirtschaftete Vater Dieter eine Gärtnerei, 1993 eröffnete er den "Blumenpavillon Rentzsch".