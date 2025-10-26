Keine Idee, was Du am Sonntag machen sollst? Hier sind acht Tipps für Dresden und Umgebung

Hier sind acht Tipps, damit ihr am kommenden Sonntag nicht als Couch-Kartoffel zu Hause bleiben müsst und das Herbstwetter so richtig genießen könnt.

Von Dana Peter, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Der Herbst zieht ein ins Elbtal und die Innenstadt ist zu. Doch trotz der kühlen Temperaturen gibt es einiges in Dresden und Umgebung zu erleben! Also raus aus dem Bett, rein in das Herbst-Outfit und ab nach draußen! Oder doch nach drinnen! Ihr entscheidet - hier sind acht Tipps, wie Ihr Euren Sonntag gestalten könnt.

Marathon-Event in Dresden

Dresden - Der 25. Dresden-Marathon startet am Sonntag 10.30 Uhr auf der Pieschener Allee (nahe Heinz-Steyer-Stadion) und führt auf einem Rundkurs durchs Stadtzentrum, die Neustadt und den Großen Garten. Ein Ausflug an die Strecke zum Anfeuern lohnt sich. Bereits am Sonnabend finden die kurzen Läufe (Bambini, Kinder, Sparkasse) im Stadion bzw. im Sportpark Ostra statt. Nebenan in der BallsportArena bietet die Marathon-Messe an beiden Tagen Informationen zu Ausdauersport, Fitness, Ernährung und Wellness. Infos unter: dresden-marathon.com

Der traditionelle Dresden-Marathon feiert am kommenden Wochenende sein 25. Jubiläum. Um die 15.000 Läufer und Läuferinnen werden erwartet. (Archivfoto) © Lutz Hentschel

Großer Markt für Handgemachtes

Dresden - Im Alten Schlachthof (Gothaer Str. 11) findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr der 24. HandMaDDe-Markt statt. Handgemachtes Design von knapp 80 Ausstellern in der Atmosphäre eines Industriedenkmals wartet darauf, entdeckt zu werden. Ob Mode, Schmuck, Spielzeug, Kulinarisches oder Kindersachen - für jeden Geschmack ist was dabei. Für Kinder wird ein Rahmenprogramm geboten. Kulinarisches gibt's auch zu entdecken. Eintritt: 5 Euro, bis 12 Jahre frei. Infos unter: handmademarkt.de

Ob Kuscheltiere, Bücher, Postkarten, T-Shirts, Pullover oder Hosen, auf dem HandMaDDe-Markt sollte jeder fündig werden! (Archivfoto) © Holm Helis

Herbstkonzert im Lingnerschloss

Dresden - Ein Nachmittag mit Kammerkonzert von Eugène Ysaÿe & Antonín Dvořák ist am Sonntag ab 15 Uhr im Lingnerschloss (Bautzner Str. 132) zu erleben. Es spielen Cornelius Köhler (Violine), Sabine Rehn (Violine) und Eduard Poharetski (Viola). Tickets: 20 Euro. Reservierung über info@lingnerschloss.de bzw. Tel. 0351/64 65 382. Infos unter: lingnerschloss.de

Am kommenden Sonntag wird das Streich-Terzett die Hallen des Lingnerschlosses mit wohltuenden Klängen ihrer Instrumente füllen. (Archivfoto) © Fotomontage: Marcus Brandt/dpa, © Foto: Holm Helis

Schloss Moritzburg entdecken

Moritzburg - Die Sonderführung "Vom Keller bis zum Dach" findet am Sonntag von 13 bis 14.30 Uhr im Schloss Moritzburg (Schloßallee 1) statt. Sie bietet einen Blick in sonst verborgene Winkel des einstigen Jagd- und Lustschlosses August des Starken. Steigt von den ältesten Gewölben im Keller über 40 Meter rauf bis unters Dach des Küchenturms und genießt einen einmaligen Rundumblick. Kosten: 15/12 Euro. Tickets und Infos unter: schloss-moritzburg.de

Sonst sind einige Räume des ehemaligen Jagdschlosses verschlossen, doch am kommenden Sonntag können selbst langjährige Besucher neue Winkel der ikonischen Residenz im Dresdner Norden entdecken. © dpa-Zentralbild

Schaurig-schöne Fahrten mit der Waldeisenbahn Muskau

Weißwasser - Bald ist es wieder so weit! Gespenster und Vampire ziehen durch die Straßen und verlangen "Süßes, sonst gibt's Saures"! Um in die richtige Halloween-Stimmung zu kommen, hat die Waldeisenbahn Muskau ihre Diesel-Loks und ihre Strecken mit allerlei Grusel-Deko geschmückt. Tickets und Infos unter: waldeisenbahn.de/halloweenfahrten

Neben den Diesel-Lokomotiven bringt sonst auch ein Sonderzug der Waldeisenbahn Muskau Fahrgäste von A nach B. Am kommenden Wochenende muss dieser jedoch für die schaurig-geschmückten Schienenfahrzeugen weichen. (Archivfoto) © SAE Sächsische Zeitung

"Ladys-Fashion und Hosenscheißer"-Flohmarkt auf der Galopprennbahn

Dresden - Auch Flohmarkt- und Secondhand-Fans kommen am Sonntag auf ihre Kosten. Auf der Galopprennbahn findet der "Ladys-Fashion und Hosenscheißer"- Flohmarkt statt, bei dem Besucher an über 200 Ständen eine breite Auswahl an Damen- und Kindermode haben. Wer lieber auf der anderen Seite des Verkaufsstandes stehen möchte, kann sich unter hosenscheisser-flohmarkt.de noch einen Last-Minute-Stand buchen. Alle weiteren Infos gibt es unter: ladyfashion-flohmarkt.de

Ob für Groß oder ganz Klein - auf dem "Ladys-Fashion und Hosenscheißer"- Flohmarkt werden an über 200 Ständen Sachen und Spielzeuge angeboten, die nun ein zweites Zuhause suchen. (Archivfoto) © Eric Münch

Musik, Tanz und Gedichte auf der "Offenen Bühne"

Dresden - Wer seine rhetorische Ader ausleben oder ein Musikstück präsentieren möchte, ist bei der "Offenen Bühne" im Stadtteilhaus Dresden am Sonntag genau richtig. Egal ob man selbst etwas zum Besten geben möchte oder nur im Publikum die verschiedenen Auftritte genießt - der Eintritt ist frei. Wer einen Auftritt anmelden möchte, kann dies tun, und zwar unter: offene-buehne-dresden.de

Egal ob man ein Gedicht vortragen, ein Instrument spielen, oder gar singen möchte. Am Sonntag kann man sich auf der "Offenen Bühne" in Dresden als Künstler ausprobieren. (Symbolfoto) © PR / Amac Garbe

Gruselwochen bei den Dinos - Saurierpark Kleinwelka im neuen Look

Ob die kleinen Dino-Forscher im Saurierpark Kleinwelka alle Hinweise auf der neu aufgelegten Skelett-Rallye finden können? (Archivfoto) © Christian Juppe