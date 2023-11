21.11.2023 15:17 866 Keine Wiedereröffnung! McDonald's auf Prager Straße bleibt dauerhaft geschlossen

Stillstand im McDonald's auf der Prager Straße in Dresden: Seit dem 23. Oktober ist die bahnhofsnahe Filiale geschlossen. Dies wird auch in Zukunft so bleiben.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Stillstand im McDonald's auf der Prager Straße in Dresden: Seit dem 23. Oktober ist die bahnhofsnahe Filiale geschlossen. Auf Anfrage bestätigte die Fastfood-Kette nun, dass dies auch künftig so bleiben wird. McDonald's-Logo und Schriftzug prangen noch groß an der Prager Straße 4A. Doch Fastfood gibt's dort nicht mehr. Die Filiale bleibt dauerhaft geschlossen. © TAG24 "An diesem Standort können wir unser neues Restaurant-Konzept nicht in Gänze realisieren. Die Schließung geschah daher aus strategischen Gründen", erklärt McDonald's-Sprecher Kevin Messing gegenüber TAG24. Die seit 2008 von einem Franchise-Partner geführte Filiale passe nicht zur verfolgten Wachstumsstrategie. "Die Modernisierung der Restaurants erfolgt mit einem starken Fokus auf effiziente Abläufe und ein noch positiveres Gäste-Erlebnis", so der Sprecher. Allen betroffenen Mitarbeitern der McDonald's-Filiale sei das Angebot unterbreitet worden, in die verbliebenen sieben Restaurants im Dresdner Stadtgebiet zu wechseln. Über die Zukunft der Räumlichkeiten entscheidet laut Sprecher alleinig der Eigentümer. "Wir bitten um Verständnis, dass wir diesbezüglich aus Datenschutzgründen keine weiteren Aussagen treffen können."

Titelfoto: TAG24