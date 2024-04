36. Dresdner Filmfest: Darauf können sich Besucher freuen

Mit zahlreichen Vorstellungen und Sonderprogrammen lockt das Dresdner Filmfestival Kurzfilmfans. © © FILMFEST DRESDEN

Das diesjährige Filmfest Dresden steht unter dem Motto "Dreaming Utopia - alles wird gut!". Zahlreiche Filmprogramme beschäftigen sich dabei mit dem zukünftigen Leben der Menschheit und legen ihren Fokus auf positive Zukunftsvisionen.

Vom 16. bis zum 21. April lädt das Filmfest zu Programm-Highlights wie einem audiovisuellen Stadtrundgang, einer Masterclass oder Thomas Schellmachs Trickfilmshow ein.

Gleichzeitig findet die 10. Ausgabe des Kurzfilm Open-Airs auf dem Schlossplatz statt. Zudem werden in den drei Wettbewerben "National", "International" und "Mitteldeutsch" Preise an die besten Kurzfilme verliehen.

In diesem Rahmen unterstützt der MDR das Filmfest Dresden mit der Stiftung eines Preises in Höhe von 4000 Euro für den nationalen Wettbewerb und präsentiert unter dem Motto "Kurz & gut!" sechs Kurzfilme in der MDR-Kurzfilmnacht.

Die Filme widmen sich der Frage, ob es eine bessere und gerechtere Welt geben kann. Sie sind vom 19. auf den 20. April ab 0 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen und in der ARD-Mediathek abrufbar.