650.000 Besucher: Größtes Stadtfest Deutschlands bricht Rekorde!

Dresden - Deutschlands größtes Stadtfest hat sich am Wochenende selbst übertroffen. Trotz extremer Hitze und vielen Schulanfangs-Feiern ging das Dresdner Stadtfest "Canaletto" am Sonntag mit einem Rekord von mehr als 650.000 Besuchern zu Ende. So viele Gäste hatte das Volksfest noch nie!

Der Sonnenuntergang am Terrassenufer lieferte die perfekte Kulisse für TAG24-Party und Dampfschifffest. © Max Patzig

Stadtfest-Chef Frank Schröder (54) war begeistert: "Wir haben über 1000 Künstler auf neun Bühnen und 16 Locations erlebt. Aber so einen vollen Theaterplatz wie rund um die Hauptbühne habe ich noch nie gesehen."

Tausende Fans kamen u.a. zum Auftritt der Philharmonie, zum Konzert der Band Juli, der Partynacht mit "Gestört aber geil", zum Abschlusskonzert mit Popstar Alvaro Soler (32) und zur Infineon-Drohnen-Show.

"Doch auch die Blaulichtmeile am Landtag, die DVB-Lounge am Postplatz oder der neue Job-Park am Kulturpalast wurden super angenommen", so Schröder.

"Das Publikum hat unsere Schauspieler auf dem Neumarkt gefeiert - trotz der hohen Temperaturen", ist auch Boulevardtheater-Chef Olaf Becker (53) begeistert.

Nicht nur an Land, auch zu Wasser ging es hoch her - auf dem TAG24-Partyboot und beim Dampfschifffest. Mehr als 300 Dresdner ließen es am Samstag erst auf dem Salonschiff "August der Starke" dann in der Lounge mit dem Dresdner DJ-Duo "Disco Dice" krachen.

"Es war einfach überragend. Eine super Stimmung. Wir haben jetzt noch Gänsehaut", schwärmen die beiden DJs Torsten Knaute (51) und Steffen Neumann (54).