All inclusive unter Palmen: Schlager-Star reist mit seinen Fans in den Urlaub!

Dresden - Mit dem eigenen Schlageridol Urlaub machen - das wünschen sich viele Fans. Der Dresdner Sänger René Ulbrich (46) macht diesen Traum seit acht Jahren wahr. Weil der Ansturm auf seine "Schlager unter Palmen"-Reisen so groß ist, gibt's 2025 sogar eine Zusatz-Reise. René feiert mit seinem Publikum ab 30. September acht Tage lang eine coole Schlagerwoche in Tunesien, in einer 4-Sterne-Hotelanlage in Hammamet direkt am Meer.