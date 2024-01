Töchterlein, Single, nun ein Album: Die drei Babys von Schlagerstar Ulbrich

Am 9. Februar erscheint nun sein Album "Mein Klavier".

"Ich bin Vollblutmusiker . Ich möchte nur das auf die Bühne bringen, wozu mein Bauchgefühl Ja sagt. Damit geh' ich entweder auf oder unter", so Ulbrich.

Er komponiert, textet und produziert selbst. Sein letztes Album "Kein Poet" aus eigener Feder hat es im März 2022 auf Anhieb in die Top 25 der offiziellen Schlager-Albumcharts geschafft.

Seit seinem Debütalbum "So weit so nah" (2012) hat sich Ulbrich einen festen Platz in der Schlagerszene erarbeitet.

Konzerte, Fan-Reisen, seine Eventreihe "Schlager unter Palmen" und regelmäßige TV-Auftritte etwa im MDR ("Musik für Sie") ließen die Fanbasis wachsen.