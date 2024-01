Alles auf Zucker! Galerist Holger John pinselt zum Jubiläum Torten-Kunst

Dresden - Aber bitte mit Sahne! Was Kult-Entertainer Udo Jürgens (†2014) aus voller Kehle sang, zelebriert auch Galerist Holger John (63).

Holger John (63) malt ausnahmsweise mal mit Lebensmittelfarben. © Montatge: Petra Hornig

Am Samstag feiert er den zehnten Geburtstag seiner Galerie auf der Rähnitzgasse mit Ausstellung, Winterfest und Sahnetorte. Dafür bemalte er am Dienstag im Dresdner Backhaus die "Tortendecke".

Auf die dünne Zuckergussplatte pinselte John mit bunten Lebensmittelfarben sein Konterfei, Blumen, Wolken, Sonne, Mond und Sterne. "Das war gar nicht so einfach. Normalerweise arbeite ich ja auf Papier oder Leinwand. Zwei Stunden habe ich dafür gebraucht", verrät der versierte Zeichner in der Backstube. Das essbare Kunstwerk muss nun trocknen und wird kurz vor der Vernissage auf eine frisch gebackene Sahnetorte aufgesetzt.

"Die Torte schneide ich dann selbst an. Weil das natürlich nicht reicht, gibts auch noch Brezeln, Eierschecke, Bratwurst und mein eigenes Holger-John-Sahne-Bier, extra für mich von Watzke gebraut." Außerdem baut John auf der Straße eine Sauna und einen Badezuber auf, alles wohl beheizt. "Wer will, kann rein. Ich halte Bademäntel und Handtücher bereit. Es gibt auch eine Umkleidekabine und ein Bademeister ist behilflich. Vielleicht gehe ich im Anzug baden", stellt John in Aussicht.