Warum sich Andreas Gabalier in Dresden wie Muhammad Ali fühlt

Dresden - Wo ist Andreas Gabalier (40)? Das dürften sich in der vergangenen Wochen einige seiner Fans gefragt haben. Denn es ist still um den Volks-Rock'n'Roller geworden. Doch das hatte seinen Grund.

Im vorigen Jahr hat sich Andreas Gabalier (40, r.) bei seinem Konzert wie Muhammad Ali (1942-2016) gefühlt. © IMAGO/Bridgeman Images; Eric Münch

"Das erste Mal seit 15 Jahren war ich zwei Monate out of order. Einfach zu Hause, in den Bergen, beim Skifahren, am Entrümpeln. Einfach ein bisschen ausmisten vor der nächsten Tour", erklärt der Musiker im TAG24-Interview.

"Die Zeit läuft immer schneller, wenn man älter wird, hab ich gelesen. Gefühlt hat gerade erst das Jahr 2024 mit der großen Tour geendet, da stehen schon die nächsten Konzerte bevor."

Am 28. Juni macht der Österreicher mit seiner "Ein Hulapalu auf uns"-Tour halt im Rudolf-Harbig-Stadion. "Wir freuen uns riesig auf Dresden", erzählt er.

Schließlich hat Gabalier die sächsische Landeshauptstadt in bester Erinnerung. "Bombastisch, euphoriegeladen war es im vorigen Jahr. Ich habe mir neulich auch alte Instagram-Posts angeschaut und da gibt es ein Video vom Konzertbeginn in Dresden", so der 40-Jährige.

"Alles tobt, jubelt und schreit, als würde Muhammad Ali seinen letzten Boxkampf bestreiten. Deshalb kommen wir auch wieder. Normalerweise versuchen wir im darauffolgenden Jahr die Stadt zu wechseln, aber Dresden war so besonders trotz Regenwetters. Respect, Ladies and Gentlemen, im Rudolf-Harbig-Stadion!"