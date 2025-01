Am Reisen wird nicht gespart: Wohin fliegt eigentlich Dresden in den Urlaub?

Dresden - Dresden packt die Koffer! Pünktlich zum Start der Reisemesse am heutigen Freitag steht fest: Die Sehnsucht nach Sonne, Abenteuer und Erholung ist ungebrochen. Ob Ägyptens Rotes Meer, Griechenlands Inselparadiese oder die Türkei - die Dresdner haben ihre Lieblingsreiseziele!

Lutz Peter Schöne (59), Chef von "Schöne Reisen", erkennt auch, dass der persönliche Kontakt durch Reiseberater wieder beliebter wird. © Holm Helis

"Die Leute sparen an allem, aber nicht am Reisen", sagt Ines Kurze (58) von der Reisemesse Dresden. Und das merkt man an den Buchungen. Griechenland geht immer, Tunesien feiert sein Comeback, und Vietnam erfreut sich ungewöhnlicher Beliebtheit.

"Für die kommende Sommersaison ist die Türkei die Nummer eins bei den Dresdnern", verrät ein Sprecher von "alltours" auf TAG24-Nachfrage. Hier sei vor allem die türkische Riviera besonders beliebt.

Wer von Dresden aus fliegt, hat nicht die größte Auswahl, aber das Angebot ist heiß begehrt. Vor allem durch Direktflug erreichbare Destinationen stehen ganz weit oben auf der Favoritenliste.

"Bis März gibt es noch zweimal die Woche Flüge nach Hurghada in Ägypten, die sind fast immer ausgebucht", verrät Lutz Peter Schöne (59), Chef von "Schöne Reisen".