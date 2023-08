Dresdens erster Italiener will heiraten: Große Liebe ist gut 40 Jahre jünger

Ein glückliches Paar: Giuseppe Balducci (64) und seine brasilianische Braut Joice Pereira (25). An kühle Sommertage muss sie sich erst gewöhnen. © Eric Münch

Der Ex-Gastwirt der legendären, 1990 eröffneten "Leiter" und des "Café Prag" machte am Montag seiner brasilianischen Lebensgefährtin Joice Pereira einen Heiratsantrag - natürlich auch beim "Italiener".



In der "Enotria da Miri" (Kleine Brüdergasse) steckte Balducci seiner Freundin Joice, die am heutigen Samstag ihren 25. Geburtstag feiert, einen funkelnden Ring an den Finger.

"Wir haben uns in Brasilien kennengelernt. Im Beauty-Salon, in dem Joice gearbeitet hat. Ich wollte mich dort aufhübschen lassen. Wir haben uns in die Augen geschaut und da hat es gefunkt", erzählt Giuseppe.

"Ihren Eltern habe ich mich schon vorgestellt. Ihnen ist der Altersunterschied egal. Ihren vierjährigen Sohn Arthur habe ich längst ins Herz geschlossen", sagt Giuseppe erleichtert.