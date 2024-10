"Ich verlor viele Einnahmen": Nach ihrem TV-Aus fand Andrea Ballschuh zu Gott

Dresden - Am 26. Oktober moderiert Andrea Ballschuh (52) im Schauspielhaus Sachsens größte Charity-Gala "Hope". Eine Herzenssache für die gebürtige Dresdnerin, die mit dem Quiz "Quickie", "Volle Kanne" oder "sonntags" ihr Publikum in ZDF und MDR erobert(e). Was viele Zuschauer nicht ahnen: Als 2022 viele Formate eingestellt wurden, entdeckte Andrea Ballschuh für sich neue Werte - und Gott!