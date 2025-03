Comödie-Star Anika Lehmann über ihr Leben in den USA: "Ich zucke jedes Mal zusammen"

In der Comödie Dresden wird "Alter Schwede!" wieder aufgeführt. Im TAG24-Interview erzählt Hauptdarstellerin Anika Lehmann, was sie am Leben in den USA stört.

Von Saskia Hotek

Dresden - Sie bringt wieder ein Stück Schweden nach Dresden. Anika Lehmann (39, "Rote Rosen") steht ab der kommenden Woche wieder für "Alter Schwede!" in der Comödie Dresden auf der Bühne. Aufgeregt ist sie jedoch nicht (mehr).

Doreen (Anika Lehmann, 39, v.l.), Alma (Julia Lindholm, 31) und Bibi Botoxberg (Tim Reichwein, 47) nehmen die Zuschauer auf einen Trip nach Schweden mit. © Comödie Dresden/Robert Jentzsch "Ich bin relativ entspannt und freue mich riesig. Denn ich spiele das Stück zum dritten Mal", erklärte sie im TAG24-Interview. "Die Lieder lernen sich schnell, es sind eher die vielen Texte, die ich etwas länger bei einer Wiederaufnahme proben muss", so Lehmann. "Aber im sogenannten Körpergedächtnis ist vieles gespeichert: Sobald ich wieder auf der Bühne und im Bühnenbild stehe, weiß mein Körper automatisch, wie es weitergeht. Darauf kann ich mich verlassen. Es ist ein super Stück und es macht wahnsinnig Spaß, Komödien zu spielen. Wir haben auch hinter der Bühne so viel zu lachen." Mit Schlager-Star und Bühnenkollegin Julia Lindholm (30) hat sie eine besondere Gemeinsamkeit. "Ich war schwanger, als wir das Stück zum ersten Mal aufführten, und Julia bei der Wiederaufnahme im Jahr 2023", erinnerte sie sich. Dresden Kultur & Leute Sammeln für den guten Zweck: Luisenhof-Gäste sind auf den Hund gekommen "Bei uns beiden war es nicht geplant. Wir haben uns schon gefragt, ob es an dem Stück liegt", lachte Anika Lehmann.

Das können die Amis überhaupt nicht

Anika Lehmann wird ihre Tochter Anouki (2) nach Dresden mitbringen. Für die Kleine ist es nichts Neues, viel zu reisen. "Ich habe eine Greencard. Deshalb bin ich jedes halbe Jahr in den USA: New York und Los Angeles", erzählte die 39-Jährige. Seit der Berlinale, die im Februar stattfand, sind sie wieder in Deutschland.

"Jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Ich lebe in beiden Ländern wirklich sehr gerne. In Deutschland sehe ich aber schon eher ernstere Gesichter. Liegt es vielleicht am Wetter?!", scherzte die Schauspielerin. "In Los Angeles begegnen mir die Menschen hingegen zugänglicher und offener", stellte sie fest. Das Leben in den USA hat so seine Tücken: "Was die Amis nicht können: Autofahren. Man hat acht- bis zehnspurige Autobahnen in LA und von allen Seiten wird überholt. Das ist echt crazy. Andere Verkehrsteilnehmer zu schneiden und auszubremsen, ist der Alltag. Den Blinker kennen sie leider auch nicht wirklich", berichtete sie.

Angst vor Amokläufen