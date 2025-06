App mit ernstem Hintergrund: Dresdner Student gewinnt Apple-Preis

Alles in Kürze

Es gibt jedoch einen Haken: Alle drei Züge vertauschen sich die Bilder im Hintergrund. So kann es passieren, dass man statt der sicher geglaubten Lösung plötzlich das falsche Bild umdreht. Die App soll erlebbar machen, wie demente Menschen mit der Wahrnehmung der Realität zu kämpfen haben.

Der 25-jährige Dresdner ist Master-Student der Medieninformatik. Er schrieb die Anwendungen, die er in den App Store bringen will, während eines Auslandssemesters in Vietnam.

Apple-Chef Tim Cook (64) lobte bei der Würdigung der Wettbewerbs-Sieger vor Beginn der Entwicklerkonferenz WWDC, Schülkes App helfe Menschen, einander besser zu verstehen und baue Empathie auf.