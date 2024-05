Aufgemotzter Gasthof eröffnet vor den Toren Dresdens!

Dresden - Vor erst einer Woche drehte der MDR noch einen "Tatort" im Bistro "T1" von Wirt René Kuhnt (53). Dessen persönlicher "Tat-Ort" aber liegt vor den Stadtgrenzen von Dresden, in Rennersdorf. Kuhnt krempelte die Ärmel hoch und verwandelte in vier Jahren den alten Gasthof "Zur Silbertalsperre" in einen Sehnsuchtsort, der jedes Schöner-Wohnen-Magazin adeln würde. Am Sonntag eröffnet er die Sommersaison in seiner Gartenwirtschaft rund um eine große Linde.