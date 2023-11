Aus handverlesenen Trauben hergestellt: Prickelnde Premiere für den Bussard-Sekt

Kellermeister Jürgen Aumüller (49) präsentiert stolz den neuen Spitzensekt "Bussard Royal Reserve brut". © Holm Helis

Er ist dem französischen Kellermeister Johann Joseph Mouzon gewidmet, der 1836 in der späteren Sektkellerei Bussard die in seiner Heimat typische Flaschengärung in Radebeul einführte.



Weil Tradition verpflichtet, ist der "Bussard"-Sekt eine ganz besondere, eine jahrgangsübergreifende Cuvée. Dafür werden seit 2018 nur die besten Burgundertrauben aus den Lagen Johannisberg, Laubacher Tonberg und Seußlitzer Heinrichsburg verlesen.

Üblich ist, dass Wackerbarth Riesling-Grundwein versektet. "Ich verkoste direkt im Weinberg die Trauben und entscheide vor Ort, welche von Hand gelesen werden. Sie werden vorsichtig in Zwölf-Kilo-Kisten gebettet", erklärt Kellermeister Jürgen Aumüller (49).

Normale Trauben landen in XXL-Boxen. "Für unseren Bussard werden die Trauben dann sehr schonend gepresst - über vier Stunden mit einem maximalen Druck von 1,2 bar. Wir beschränken die Saftausbeute auf 50 Prozent."