Ausgezeichnet von der New York Times: Wagner-Projekt auf Tour durch Sachsen

Gäste im Kulturpalast genießen die Musik bei einem Konzert im Rahmen der Musikfestspiele. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/ZB/dpa

Am 3. April gastieren der Cellist und Intendant Jan Vogler (61) und Kollegen aus dem In- und Ausland mit Richard Wagners "Siegfried-Idyll" in den Wagnerstätten Graupa, am 4. April im Robert-Schumann-Haus in Zwickau sowie am 5. April in den Parksälen Dippoldiswalde.



Wagners "Siegfried-Idyll" wird 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit Werken zweier jüdischer Komponisten in Dialog gesetzt: dem Streichoktett Es-Dur op. 20 des von den Nationalsozialisten verfemten Felix Mendelssohn Bartholdy und der Studie für Streichorchester von Pavel Haas, der 1941 nach Theresienstadt deportiert und später in Auschwitz ermordet wurde.