Bäcker Heller erfüllt sich den Trommelwunsch zum Stollenfest

Beim Stollenfest am 9. Dezember will Bäcker Thomas Heller das "Stollenlied" des legendären Dresdner Vokal-Quartetts "Die vier Brummers" erklingen lassen.

Von Katrin Koch

Dresden - Weg von der Knetmaschine – ran ans Schlagzeug. In jeder freien Minute wirbelt "Bucheckchen"-Bäcker Thomas Heller (56) mit den Sticks über Trommel, Becken und TomTom. Einige Etagen über seiner Backstube in der Wilhelm-Franke-Straße übt er für einen ganz besonderen Auftritt: Beim Stollenfest am 9. Dezember will Heller das "Stollenlied" des legendären Dresdner Vokal-Quartetts "Die vier Brummers" (1951-1977) erklingen lassen.

"Da könnse machen, was se wolln, nischt geht übern Drääääsdner Stolln" - sangen die Brummers. "Ich bin mit ihren Schlagern und ihrem Jazz aufgewachsen. Die Brummers waren für mich die Beatles von Dresden. Meine Eltern waren mit mir oft im Café Prag. Dort habe ich sie als Kind erlebt", erinnert sich Heller. "Als Kind hatte ich auch eine Trommel. Nur die Stöcke verschwanden immer. Erst viel später ging mir ein Licht auf, dass sie wohl versteckt wurden, weil ich mit dem Getrommel ziemlich genervt habe", lacht Heller. Seit März geht der Bäcker das Trommeln nun ganz professionell an. "Einmal pro Woche nehme ich Unterricht", groovt sich Heller am Schlagzeug in der Striesener Trommelschule "drummers büro" ein.

Ein Lied zum Stollenfest

Inhaber und Lehrer Ulrich Gerbeth (63) ist mit seinem längst nicht ältesten Schüler zufrieden: "Ich unterrichte mit zehn Lehrern 160 bis 180 Schüler, zwischen vier und 70 Jahren. Thomas macht sich gut. Er übt viel zu Hause und er bringt jedes Mal ein frisches Brot mit", lacht Gerbeth, der sechs Jahre in der Dresdner "Sander Formation" spielte. Gemeinsam mit DJ Bongo (Frank Rotzsch, 71) wird er beim Stollenfest den Bäcker mit Perkussionsinstrumenten begleiten. Ein Gitarrist, ein Bassist, eine Flötistin, ein siebenköpfiger Chor und "Hofnarr" Andreas Höffken (68) verstärken das Ensemble. "Musik macht mir so richtig großen Spaß", verrät Heller. Und ist der Bäcker gut drauf, schmeckt der Stollen auch!

Das Stollenfest lockt alljährlich Tausende Besucher an – sie sollten sich in diesem Jahr nicht das Programm auf der Bühne vorm Kulti entgehen lassen. © Norbert Neumann

Das waren "Die vier Brummers"