Russischer Kampfhubschrauber Mi-24D mit Bundeswehr-Kennung: Fluggerätemechaniker vom Flugplatzmuseum Cottbus bereiten den vierten Propeller zur Montage vor. © Ove Landgraf

Besonders bedrückend: Mit dem russischen Kampfhubschrauber-Typ aus den frühen 1970er-Jahren wird derzeit im aktuellen Ukraine-Krieg bekämpft. Am gestrigen Dienstag wurde die Maschine von Technikern zusammengesetzt.



"Derzeit sind noch über 60 Stück des sogenannten fliegenden Schützenpanzers in der Luft. Sie werden auf beiden Seiten der Ukraine-Front genutzt", so Kurator Jens Wehner (44).

Am vergangenen Donnerstag kam der Heli in vier Einzelteilen per Tieflader vom Flugplatzmuseum in Cottbus. Während des Kalten Krieges wurden etwa 3500 Exemplare des Transport- und Kampfhubschraubers auf Sowjet-Seite gebaut.

Mit seinen 11,2 Tonnen Kampfgewicht erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 315 km/h. Bis zu 13 Soldaten haben darin Platz.

Außer zum Transport wird der Typ zur Aufklärung und zum Kampf gegen Bodenziele eingesetzt.